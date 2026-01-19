В России сбили 47 беспилотников за три часа

В период с 20:00 до 23:00 мск российские дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

БПЛА были обнаружены и уничтожены над территорией нескольких регионов. 21 беспилотник был сбит в Ростовской области, 19 — в Брянской, пять — в Калужской, один — в Белгородской и один — в Курской области.

В Брянской области пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз. Губернаторы других регионов, попавших под атаку, оставили произошедшее без комментариев.