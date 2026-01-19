В Конгрессе США поддержали решение Трампа пригласить Путина в Совет мира по Газе

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна поддержала решение пригласить в Совет мира по Газе президента России Владимира Путина.

«Наследием президента Трампа будет мир»,— написала она в соцсети Х. К посту она прикрепила ссылку на новость о том, что Россия изучает предложение президента США Дональда Трампа о присоединении к Совету мира.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва рассчитывает обсудить с Вашингтоном детали предложения о вступлении в Совет мира, прежде чем дать ответ.

Всего приглашения в созданный Дональдом Трампом Совет мира получили главы около 60 стран, сообщало Reuters. Среди членов исполнительного комитета — госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. По информации Bloomberg, президент США планирует подписать соглашение о создании организации 22 января в швейцарском Давосе.