Посольство РФ в Италии не получало запросов об аресте судна из Новороссийска

Российские загранучреждения в Италии не получали никакой информации по поводу судна с 33 тыс. т металла, арестованного в порту Бриндизи. Об этом сообщили в посольстве РФ в стране, передает «РИА Новости».

Разъяснения об аресте судна, которые предоставили итальянские власти, «носят фрагментарный характер и намеренно ограничиваются под предлогом тайны следствия», пояснили в дипмиссии. У посольства отсутствуют данные о владельце судна, флаге, под которым оно шло, а также продавце и конечном получателе груза.

17 января Финансовая гвардия Италии заявила об аресте судна с металлом, которое ранее посетило Новороссийск. Из публикации следует, что судно «шло под флагом небольшого острова в Океании». Основанием для задержания стал регламент ЕС № 833/2014 и санкции на экспорт и импорт из России. Суд Бриндизи подтвердил законность действий Фингвардии.