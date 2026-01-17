В Италии задержали пришедшее из Новороссийска судно с 33 тысячами тонн металла

В итальянском порту Бриндизи задержали судно с 33 тыс. тонн металлического сырья, которое ранее посетило Новороссийск. Об этом сообщил RaiNews со ссылкой на Финансовую гвардию Италии. Судно «шло под флагом небольшого острова в Океании», сказано в публикации.

Основанием для задержания судна стал регламент ЕС № 833/2014 и санкции, ограничивающие экспорт и импорт из России. Проверки выявили «серьезные несоответствия, фальсификации и изменения в бортовой документации, касающейся мест остановок и погрузочных операций», сообщило итальянское ведомство. Установлено, что судно находилось в Новороссийске с 13 по 16 ноября 2025 года, «осуществляя запрещенные операции по погрузке грузов».

Дальнейшие проверки показали, что автоматическая идентификационная система (AIS) была деактивирована вблизи новороссийского порта, «предположительно, с целью избежать проверки геолокации и воспрепятствовать инспекционной деятельности компетентных органов», сообщило ведомство. При этом капитан судна делал «вводящие в заблуждение» заявления.

Законность действий Финансовой гвардии была подтверждена судом Бриндизи, указывает RaiNews. Импортер, судовладелец и некоторые члены экипажа находятся под следствием за уклонение от соблюдения ограничительных мер Евросоюза.