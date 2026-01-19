Politico: в ЕС обсуждают создание нового альянса из-за планов США на Гренландию

Страны Евросоюза начали обсуждать создание нового оборонного альянса, так как США больше не поддерживают НАТО и европейскую безопасность, сообщает Politico со ссылкой на источники. По их информации, в ЕС не исключают участие США в новом блоке, но и не предполагают их участие по умолчанию.

В Евросоюзе больше не считают США надежным торговым партнером и тем более союзником по безопасности, пояснили собеседники издания. Планы президента США Дональда Трампа присоединить к стране Гренландию заставили ЕС задуматься о том, как двигаться дальше без поддержки Вашингтона. Основой блока может стать «коалиция желающих» — группа европейских стран во главе с Францией и Великобританией, готовых отправить миротворческие войска на Украину.

По словам источников Politico, в обсуждениях участвуют премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Они ведут переписку по поводу реакции на действия Дональда Трампа в групповом чате, отметили собеседники издания.

Дональд Трамп пообещал с 1 февраля ввести пошлины на товары из Дании, Норвегии, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Он объяснил это тем, что эти страны отправили войска в Гренландию для проведения учений. В Конгресс США внесли проект о предоставлении острову статуса американского штата. Правительство Гренландии выступило против присоединения к США.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Давос переориентировался на северо-запад».