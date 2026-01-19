Стендап-комика из Ейска обвинили в создании преступной группы

Мещанский суд Москвы 19 января начал рассматривать по существу дело стендап-комика из Ейска Артемия Останина (внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ). Гособвинение считает, что фигурант создал организованную преступную группу для производства и публикации видеороликов, сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно обвинительному заключению, озвученному прокурором, подсудимый руководил организованной преступной группой, которая занималась созданием коротких выступлений. Материалы были направлены на оскорбление чувств верующих и унижение группы лиц, получивших увечья.

«Преследуя цель побудить общественность к широкому обсуждению его деятельности, Останин сформировал преступный умысел на совершение публичных действий, отражающих явное неуважение к обществу путем оскорбления религиозных чувств верующих, для чего создал организованную преступную группу»,— отметила прокурор.

По словам представителя обвинения, участники организованной группы разрабатывали тексты, делали видеосъемку и публиковали выступления комика в интернете. Соучастники пока не установлены.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что стендап-комик Артемий Останин (внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ), уроженец Ейска, не признал вину по уголовному делу об оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти.

Никита Бесстужев