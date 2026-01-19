«Газпром нефть» подтвердила соглашение с MOL по продаже доли в NIS

«Газпром (MOEX: GAZP) нефть» подтвердила «Ъ», что подписала с венгерской нефтегазовой компанией MOL соглашение о планах по продаже российской доли в сербской NIS.

О подписании предварительного соглашения с «Газпром нефтью» 19 января сообщила MOL. Согласно ее заявлению, стороны планируют подписать договор до 31 марта, однако сперва необходимо получить одобрение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США и властей Сербии.

Сейчас доли в NIS распределены так: «Газпром нефть» — 44,9%, «Газпром» — 11,3%, правительство Сербии — 29,9%. Остальные акции принадлежат частным инвесторам и сотрудникам компании. В октябре в силу вступили санкции США против NIS . Вашингтон потребовал полного выхода российских акционеров из компании для снятия ограничений.

