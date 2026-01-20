На Кубани 20 января ожидаются туман, шквалистый ветер и морозы

В Краснодарском крае 20 января прогнозируются неблагоприятные погодные условия: туман, гололедица, шквалистый ветер и сильные ночные морозы. Об этом сообщили в Краснодарском ЦГМС.

В Краснодаре установится облачная погода преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит –13…–15 градусов, днем –6…–8 градусов, скорость ветра достигнет 9 м/с. На дорогах сохранится гололедица.

В целом по региону ночью ожидается –10…–15 градусов, днем — –7…–12 градусов. Самые низкие температуры прогнозируются в восточной и северной частях края, где столбики термометров могут опуститься до –17…–22 градусов. Ночью и утром местами возможны туман и гололедно-изморозевые отложения.

На черноморском побережье ночью ожидается –4…–9 градусов, днем — от –3 до +2 градусов. Местами прогнозируется усиление ветра с порывами до 20 м/с, в районе Новороссийска — до 34 м/с. В сочетании с морозами это может привести к быстрому обледенению судов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что ГУ МЧС России объявило штормовое предупреждение на участке между Анапой и Геленджиком до 20 января из-за сильного ветра с порывами до 34 м/с и возможного быстрого обледенения судов.

Никита Бесстужев