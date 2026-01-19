МЧС предупреждает о штормовом ветре между Анапой и Геленджиком

ГУ МЧС России объявило штормовое предупреждение на участке между Анапой и Геленджиком до 20 января из-за сильного ветра с порывами до 34 м/с и возможного быстрого обледенения судов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

До конца 19 января, а также ночью и утром 20 января на участке «Анапа — Геленджик» ожидается комплекс опасных метеорологических явлений. Прогнозируется мощный северо-восточный и северный ветер с порывами 30-34 м/с при температуре воздуха от -5 до -9 градусов. В таких условиях возможно быстрое обледенение судов.

По информации Краснодарского ЦГМС, в ближайшие дни в регионе установится переменчивая погода. Ночью и утром 21 января синоптики прогнозируют туман с образованием гололедно-изморозевых отложений. Утренняя температура опустится до -12 градусов, днем поднимется до -9 градусов.

22 января ожидается усиление ветра с порывами до 12 м/с. В горных районах скорость ветра достигнет 15-20 м/с. В южной части Краснодарского края днем температура поднимется до +6 градусов. На Черноморском побережье прогнозируется сильный северный и северо-восточный ветер 7-12 м/с, который 22 января усилится до 12-14 м/с.

Никита Бесстужев