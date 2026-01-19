Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Акт бесчеловечности

30 лет назад террористы захватили родильное отделение больницы в Кизляре

В январе 1996 года в городе Кизляр Дагестана произошел один из самых кровавых терактов в истории России. Группа чеченских боевиков под командованием Салмана Радуева захватила более 3 тыс. заложников в больнице и на вокзале. Это событие стало частью первой чеченской войны и продемонстрировало тактику террора против гражданского населения. Погибли двадцати мирных жителей и четверо военнослужащих, десятки человек получили ранения. Теракт в Кизляре шокировал всю страну и усилил эскалацию конфликта на Северном Кавказе.

Кизлярский захват произошел на фоне первой чеченской войны, когда сепаратисты вели борьбу против федеральных сил

Фото: АР

Фото: АР

Атака началась 9 января, рано утром, когда боевики на грузовиках въехали в город. Они открыли огонь по постам ДПС, убив двух милиционеров, и направились к Центральной городской больнице №1. Там захватчики ворвались в здание, где находились пациенты и персонал. По разным оценкам, в больнице удерживались 1,5-2 тыс. человек. Боевики заминировали территорию и выдвинули ультиматум: вывести российские войска из Грозного и Ингушетии, а также освободить пленных чеченцев.

Предыстория и подготовка атаки

Кизлярский захват не был спонтанным. Он произошел на фоне первой чеченской войны (1994-1996 г.г.), когда сепаратисты под руководством Джохара Дудаева вели партизанскую борьбу против федеральных сил. Салман Радуев, зять Дудаева, позиционировал себя как радикального полевого командира.

По данным следствия, группа из 200-250 боевиков готовилась к рейду несколько недель. Они пересекли границу Дагестана из Чечни, используя лесистую местность для маскировки.

Цели теракта были политическими: посеять панику в многонациональном Дагестане, который граничит с Чечней, и вынудить Кремль к переговорам. Салман Радуев заявлял, что это ответ на российские бомбардировки чеченских сел. Однако захват больницы с ранеными и детьми вызвал осуждение даже среди чеченских лидеров. Российские власти быстро отреагировали, перекрыв город и начав переговоры.

Захват и осада

9 января 1996 года боевики штурмовали больницу, расстреляли охрану. Они разместили снайперов на крыше и заминировали входы взрывчаткой. Заложники, включая беременных и новорожденных, находились в ужасных условиях — без еды и воды. К обеду боевики выдвинули требования через телевидение: «Вывод войск из Чечни за 48 часов».

Вечером часть группы переместилась на вокзал, захватив еще около 500 человек. Переговоры вели генерал Лев Рощин и муфтий Дагестана.

10 января Салман Радуев согласился отпустить женщин и детей в обмен на гуманитарку, но удерживал мужчин. К вечеру боевики начали отход, взяв 80 заложников. Двигались на автобусах в сторону Первомайского. По пути террористы подорвали автобусы, чтобы задержать погоню, но российские силы блокировали боевиков в селе.

Салман Радуев был арестован в 1997 году в Хасавьюрте, осужден в 2001-м на пожизненное заключение, умер в 2002-м в соликамской колонии особого режима «Белый лебедь»

Фото: AP

Фото: AP

Штурм Первомайского: кровавая развязка

С 11 по 15 января боевики окопались в Первомайском, превратив село в укрепрайон с минными полями и подземными ходами. Федеральные силы, включая ОМОН и внутренние войска, окружили позиции. Переговоры продолжались: Салман Радуев требовал коридор — для выхода в Чечню. 15 января штурм позиций террористов начался с артиллерийского обстрела и танковых ударов. Боевики сопротивлялись — вели огонь из гранатометов.

Штурм длился несколько дней. Потери были с двух сторон. Боевики прорвались в нескольких группах: часть ушла в Чечню, другие сдались или погибли. Радуев скрылся, но захват привел к гибели 20 заложников в больнице (от ран и обезвоживания) и на маршруте.

В общей сложности в спецоперациях в Кизляре и Первомайском силовики уничтожили более 150 боевиков. Также погибли около 30 солдат и офицеров федеральных сил. Еще десятки участников штурма получили ранения различной степени тяжести. Теракт стал символом бесчеловечности войны.

Последствия и общественный резонанс

Теракт усилил поддержку жестких мер против сепаратистов. В Дагестане ввели режим ЧП, усилили границу. Международные организации, включая ООН, осудили захват как терроризм. В России прошли митинги памяти жертв. Событие повлияло на ход войны: в августе 1996-го Хасавюртовские соглашения завершили первый этап конфликта.

Экономически Дагестан пострадал: туризм и сельское хозяйство замерли. Психологическая травма осталась на десятилетия — Кизляр до сих пор ассоциируется с этой трагедией.

Анализ СМИ показал, насколько эффективно террористы использовали телевидение для пропаганды. Это было учтено в будущих контртеррористических операциях.

Осужденные по делу

Следствие длилось годами. Салман Радуев был арестован в 1997 году в Хасавьюрте, осужден в 2001-м на пожизненное заключение за терроризм, убийства и захват заложников. Он умер в 2002 году в соликамской колонии особого режима «Белый лебедь» от кровоизлияния в мозг.

В 2004 году заместитель Радуева Хож-Ахмед Кодзоев также был осужден на пожизненное лишение свободы за организацию теракта.

Но еще в 2000 году к большим срокам были приговорены сразу несколько участников захвата заложников. Так, Мовсар Аликберов был осужден на 15 лет колонии строгого режима, Беслан Раев — на 12 лет, Асланбек Далаев — на 10.

Всего по делу Кизляра наказания получили около 80 человек, многие — заочно. Некоторые фигуранты (например, Рустам Гелаев) погибли позже в боях. Верховный суд РФ подтвердил эти приговоры по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Тат Гаспарян

