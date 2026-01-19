Трамп отказался комментировать возможность захвата Гренландии военным путем

Президент США Дональд Трамп в разговоре с NBC News отказался говорить, готов ли он захватить Гренландию военным путем. На прямой вопрос журналиста об этом он ответил: «Без комментариев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Дональд Трамп объявил, что введет с 1 февраля десятипроцентные пошлины в отношении восьми европейских стран, если Вашингтон не заключит соглашение о покупке Гренландии. С 1 июня тариф вырастет до 25%. Президент неоднократно говорил, что США должны установить контроль над островом для обеспечения национальной безопасности.

Обострение ситуации вокруг Гренландии привело к смене повестки Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, который открылся 19 января. Одной из центральных тем мероприятия должна была стать Украина, однако теперь участники сосредоточили внимание на острове.

Подробнее — в материале «Ъ» «Давос переориентировался на северо-запад».