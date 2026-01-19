Трамп призвал Европу сосредоточиться на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейским странам следует уделять приоритетное внимание конфликту на Украине, а не вопросу Гренландии. Об этом он сказал в интервью CNN.

Фото: Nathan Howard / Reuters

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Европе следует сосредоточиться на войне между Россией и Украиной, потому что, откровенно говоря, вы видите, к чему это их привело»,— отметил господин Трамп. Он также подтвердил, что обязательно введет пошлины на товары из стран ЕС, если не удастся достичь договоренности по Гренландии.

Обострение спора США и Евросоюза вокруг Гренландии привело к смене повестки Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, который открылся 19 января. Изначально одной из ключевых тем форума должна была стать Украина, однако позднее внимание участников сместилось к Гренландии.

