Прокурор запросил до восьми лет обвиняемым в хищении 650 млн руб. из ПСБ

В Лефортовском районном суде Москвы прошли прения сторон по уголовному делу о хищении денег из Промсвязьбанка (ПСБ), выяснил «Ъ». В присвоении кредитов на 650 млн руб. обвиняются сотрудница ПСБ и пять менеджеров «Промсвязьнедвижимости». Они находятся под запретом определенных действий, вину не признают. По версии следствия, кредиты были выданы офшорным фирмам, входившим в ПСБ.

Сотрудница Промсвязьбанка Любовь Серегина и менеджеры «Промсвязьнедвижимости» Ольга Гичка, Елена Грызлова, Наталья Окашева, Екатерина Уколова и Оксана Донская обвиняются в особо крупном присвоении. Госпоже Донской также инкриминируется легализация денежных средств, полученных преступным путем. Ей прокурор запросил максимальный срок — восемь лет колонии и штраф в 1,5 млн руб. Остальным обвиняемым прокурор запросил семь лет лишения свободы и штраф в 900 тыс. руб.

«С учетом того, что в деле отсутствуют какие-либо доказательства совершения преступления, а к ответственности привлекли клерков, лишь исполнявших указания вышестоящего руководства, оставшегося в статусе свидетелей, запрошенные сроки считаю абсурдными»,— сказала «Ъ» адвокат госпожи Окашевой Елена Кореневская.

Уголовное дело было возбуждено в 2016 году. Эпизод с хищением 650 млн руб. был выделен из основного дела в 2022 году. Организаторами схемы следствие считает находящихся в розыске экс-владельца банка и группы ПСН Дмитрия Ананьева, бывших старшего вице-президента группы Олега Михалева и директора департамента проектного финансирования ПСБ Александра Афанасьева. Басманный суд заочно их арестовал.

