Суд признал законным премирование осужденного топ-менеджера КБ «Новопокровский»

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без изменения определение апелляционной инстанции, отказавшей Агентству по страхованию вкладов (АСК) признать незаконной выплату премии в 400 тыс. руб. директору департамента кредитования банка «Новопокровский» Алексею Цибизову. Кассационная жалоба конкурсного управляющего банка оставлена без удовлетворения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Как следует из судебных документов, 31 января 2018 года временная администрация по управлению банком обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании недействительными приказов о премировании в 2017 году 15 работников «Новопокровского». С них, в том числе с Алексея Цибизова планировалось взыскать в конкурсную массу банка 30,6 млн руб. Однако в сентябре 2018 года краевой арбитраж отказал заявителю в удовлетворении требований .что было закреплено решениями апелляционной и кассационной инстанций.

Тогда же было отказано в удовлетворении требований АСК о признании недействительной сделки по премированию господина Цибизова в размере 400 тыс. руб. Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа судебный акт апелляционной инстанции оставлен без изменения, а кассационная жалоба конкурсного управляющего — без удовлетворения.

Но 21 августа 2025 года в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд было подано заявление о пересмотре данного судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам. Однако суд в удовлетворении заявления отказал, что в 14 января 2026 года закрепил своим постановлением Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в декабре 2025 года Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отказал в удовлетворении жалобы бывших топ-менеджеров краснодарского банка «Новопокровский», оставив без изменения вынесенный им приговор. В декабре 2023 года экс-руководители кредитной организации были признаны виновными в хищении средств на сумму свыше 1,7 млрд руб. В частности, заместитель председателя правления КБ «Новопокровский» Сергей Забелин и директор департамента кредитования Алексей Цибизов приговорены к семи годам лишения свободы каждый. Директор московского филиала банка Ольга Богомолова получила пять лет колонии, соучастник Иван Пожарский — четыре года.

Банк «Новопокровский» лишился лицензии в декабре 2017 года, к тому моменту его задолженность перед вкладчиками превышала 7,3 млрд руб. В ЦБ указывали, что бизнес-модель банка была ориентирована на агрессивное привлечение средств населения и их размещение в активах неудовлетворительного качества. В рамках расследования уголовного дела установлено, что деньги вкладчиков выводились под видом кредитов, оформленных на подставных лиц.

Дмитрий Михеенко