Алкоголь застаивается на складах

На мировом рынке сформировалось «озеро» нераспроданных крепких напитков. Речь о скотче, виски, коньяке и текиле, пишет Financial Times. Запасы пяти крупнейших компаний индустрии (Diageo, Pernod Ricard, Campari, Brown Forman и Remy Cointreau) оцениваются в $22 млрд. Это самый высокий уровень затоваривания за десять лет, подчеркивает издание. Для некоторых игроков объемы скопившегося алкоголя уже превышают годовые доходы и приближаются к полной рыночной капитализации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На фоне кризиса компании уже анонсируют вынужденное снижение цен на продукцию. Например, бутылка коньяка Hennessy в США во время пандемии COVID-19 стоила $45, а сейчас ее можно купить и за $35. Ситуацию вряд ли удастся разрешить в ближайшее время, отметил президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский: «Это история длинная, связана она с несколькими ключевыми факторами. Первый — сверхконцентрация производства у четырех компаний. Второй и очень важный — последние 20 с небольшим лет основное развитие продаж коньяка происходило следующим образом: маржа — это китайский рынок, объемы — американский. И там, и там случилась торговая война. США серьезно подняли пошлины, кроме того, произошло снижение потребления. В итоге два самых важных рынка, которые и кормили всю индустрию, оказались проблемными. И третий аспект — неверная оценка потенциала. В период пандемии COVID-19, когда люди сидели дома, случился достаточно серьезный всплеск потребления коньяка и другого премиального алкоголя.

Индустрия немножечко переоценила потенциальный спрос и заложила сильно больше, чем было нужно. Все это привело к тому, что запасы есть, а продаж нет.

Цифры, которые сейчас звучат, это снижение доходов за 2024 год. Думаю, что итоги 2025-го будут примерно такими же, порядка 10% в год они потеряли по доходам. Так что индустрия вынужденно уже дает скидки, чтобы сохранить свою долю продаж. Скорее всего, произойдет квотирование, чтобы не произошло резкого обвала цен. Старые коньяки, возможно, могут пойти на производство более стандартных напитков. В частности, их могут использовать в купаже, что приведет к повышению качества продукции и лояльности потребителей. Но в любом случае это достаточно серьезный вопрос, и он не разрешится за пару месяцев».

Помимо снижения цен, компании уже приостанавливают производство. Например, завод бурбона Jim Beam в Кентукки не будет работать минимум весь 2026 год, а бренд Diageo закрыл предприятия в Техасе и Теннесси до лета. Ощутит ли российский рынок снижение цен на алкоголь? Эффект, вероятно, сгладят повышенные пошлины на импортную продукцию, считает эксперт по маркетингу крепких напитков Руслан Брагин: «Снижение потребления алкоголя, как правило, отражает какие-то глобальные процессы. Связано все это было с некорректным планированием. Топ-менеджеры компаний Remy Cointreau, Diageo, Pernod Ricard, чтобы порадовать акционеров, всегда закладывали рост продаж. Но здесь не были учтены сценарии потребления, и они просчитались. Вместе с тем на эти корпорации приходится, наверное, 70-80% продаж в мире. Первая ласточка — это закрытие завода по производству Jim Beam, одного из самых популярных американских виски. Скорее всего, то же самое произойдет и с другими компаниями, в частности, с производителями коньяка. Видимо, они станут понижать цены, так как другого инструмента у них нет. Правда, можно сделать какие-то вложения в маркетинговое продвижение своего товара.

Что касается российского рынка, то у нас усиленные пошлины для продукции из недружественных стран были введены в 2024 году. Они будут еще повышены, поэтому завозить продукцию этих корпораций станет еще неинтереснее. Хотя, конечно, поставки будут: потребитель лоялен к этим брендам, многие не хотят снижать качество жизни. Если человек привык к определенному сорту виски, то он определенные усилия предпримет, чтобы его найти. Так что такие усиленные пошлины погасят снижение цен, на которое, может быть, производители пойдут. В принципе, россияне вряд ли почувствуют какие-то изменения».

Акциз на алкоголь крепче 18 градусов с начала 2026 года увеличен примерно на 11%. По данным СМИ, власти также обсуждали повышение пошлин на импорт крепких напитков с €3 до €5 за литр. Предполагалось, что новые ставки начнут действовать уже с января, однако пока эти правила не утвердили.

Ульяна Горелова