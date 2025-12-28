Jim Beam берет паузу

Крупнейший производитель бурбона Jim Beam временно сократит производство. Главный завод бренда не будет работать весь следующий год. В компании пояснили, что предприятие закрывается на реконструкцию. Впрочем, американские СМИ отмечают, что решение было принято на фоне кризиса алкогольного рынка США, а также деструктивного влияния тарифов президента Дональда Трампа. По данным The New York Times, в сегменте крепких напитков продажи упали примерно на 5% за последний год.

Кроме того, на внутреннем рынке США произошло затоваривание. Как пишет издание, пандемия COVID-19 спровоцировала взрывной рост спроса на коллекционные бутылки бурбона и других видов американского виски. Производители нарастили выпуск продукции, и теперь им не удается сбыть накопленные запасы. Так что проблем с поставками Jim Beam опасаться не стоит, считает эксперт по рынку крепкого алкоголя Эркин Тузмухамедов: «Jim Beam — это бренд бурбона номер один, традиционный американский напиток. Согласно постановлению Конгресса США, считается национальным крепким спиртным напитком Соединенных Штатов. Особенность изготовления — 51% кукурузы в зерновой смеси. Оставшаяся доля может приходиться на какие-то другие зерна. Кроме того, обязательна выдержка в течение минимум двух лет в американской бочке для бурбона, это 200-литровая обожженная емкость. Jim Beam является крупнейшим производителем этого типа напитка, в Америке их на самом деле очень много, больше 1 тыс. Jim Beam принадлежит японской компании Suntory. Это была крупнейшая сделка на этом рынке в последнее время, на $16 млрд.

Запасов бурбона в США рекордное количество, в одном штате Кентукки 16 млн 200-литровых бочек, поэтому временное закрытие этого завода не повлияет ни на какие поставки. Кроме этого, в Америке есть тенденция к снижению потребления крепких спиртных напитков. Молодежь в значительной степени перешла на варианты с низким содержанием алкоголя либо вообще безалкогольные. Что касается России, то все поставки Jim Beam идут по параллельному импорту, но разница между бурбонами во вкусе не такая большая. При этом есть суперхорошие, элитные напитки. Одни из лучших бурбонов — это Old Rip One Winkel, Woodford Reserve, Maker's Mark. Но базовые стандартные бурбоны типа Jim Beam, Old Forester, Mark Twain примерно одинаковые. Все выдерживаются в одинаковых 200-литровых обожженных бочках, состав у них одинаков. Так что тут чисто имиджевая история, привычка к брендам».

Данные опросов показывают, что молодые потребители действительно склонны употреблять алкоголь в меньших объемах, при этом они выбирают более дорогие и качественные напитки. В результате страдают финансовые показатели массовых брендов, таких как Jim Beam, отмечает The New York Times. Но даже временное закрытие завода флагманской корпорации — тревожный сигнал для всей отрасли, уверен руководитель направления «Крепкий алкоголь» компании Fortwine Руслан Брагин: «Вообще алкогольный рынок всегда отражает кризис в обществе. Когда 11 сентября 2001 года случился теракт, в течение года рухнули продажи шампанского. То есть это было связано с некими процессами в обществе, социальной ответственностью. У Jim Beam есть три завода. Видимо, они посчитали, что пока в течение года будут реконструировать основное производство, то два других удовлетворят спрос рынка. Это недорогой бренд, такая базовая позиция в ресторанах, клубах и барах, нацеленная на стандартный сегмент. Сейчас на алкогольных производствах рулят бухгалтеры, тогда как в девяностые-нулевые годы многое зависело от маркетологов.

Безусловно, когда бизнес работает, никому из руководства не придет в голову сокращать производство. Видимо, в Jim Beam издержки были достаточно высокими, и эта реструктуризация и реконструкция направлены на оптимизацию».

По данным ассоциации Distilled Spirits Council, экспорт американского виски в целом упал примерно на 9% в 2025 году.

Ульяна Горелова