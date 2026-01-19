ГК ТОЧНО дарит машину за покупку квартиры в ЖК «Светский лес» в Сочи

ГК ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) объявил масштабный розыгрыш «Светский приз».

Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

Группа компаний ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) — девелопер из первой пятёрки по объемам строительства в России и лидер по количеству проектов на Черноморском побережье* — объявил масштабный розыгрыш «Светский приз». При покупке квартиры в ЖК «Светский лес» до конца 2026 года клиенты могут выиграть современный электромобиль Lixiang L7 и 15 других ценных призов.

Чтобы стать участником розыгрыша необходимо купить квартиру любой планировки в ЖК «Светский лес» — одном из флагманских проектов девелопера на побережье и официально самом масштабном проекте Сочи (согласно ЕРЗ.РФ). После заключения ДДУ каждому покупателю автоматически присваивается уникальный номер для участия в розыгрыше внедорожника LiXiang L7. Помимо автомобиля, призовой фонд включает:

полет на воздушном шаре;

MacBook Pro;

iPhone 17;

Apple Watch;

электросамокат;

пылесос или фен-стайлер Dyson;

массажное кресло Yamaguchi;

телевизор со Smart TV;

комплект «Умный дом» или умную колонку от Сбер»;

годовой абонемент в фитнес-центр;

сертификаты на мебель и бытовую технику.

Обязательное условие — исполнить финансовые обязательства по заключенному договору не позднее 20 декабря 2026 года и предъявить акционный билет при проведении розыгрыша. Победителя, а также счастливых обладателей других призов ГК ТОЧНО определит на итоговом мероприятии в январе 2027 года в ТРЦ «МореМолл».

Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

Напомним, что «Светский лес» — один из первых жилых курортных комплексов бизнес-класса — расположен в экологически чистом районе Центрального Сочи и реализуется по механизмам комплексного развития территорий. Резиденция от ТОЧНО включает 7 домов переменной высотности от 11 до 20 этажей. Концепция комплекса «московского бизнес-класса» гармонично вписана в уникальный ландшафт южного побережья: на 23 га в окружении реликтового леса Кавказа предусмотрена инфраструктура «нового центра».

Так, на территории «Светского леса» появятся инновационная школа на 1510 учеников и детский сад на 510 мест, который станет одним из самых масштабных детских учреждений в Краснодарском крае. В проекте также предусмотрены собственная благоустроенная набережная длиной 1,2 км, более 10 тыс.кв.м торгово-развлекательной галереи и функциональные кластеры, где будут представлены лучшие бизнесы города. Запланирован в рамках проекта и многофункциональные спортивные пространства: фитнес-центр, спа-комплекс и инфинити-бассейн. В резиденции ТОЧНО традиционно реализует концепцию «двор без машин»: для жителей и гостей комплекса доступны 2,8 тыс. машино-мест.

Узнать больше об условиях акции и порядке получения призов можно в офисе продаж ЖК «Светский лес» по адресу г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 24 или по номеру телефона 8 800 50 50 300. Ознакомиться с Положением об акции можно на официальном сайте ТОЧНО. Сроки проведения: 01.01.2026-20.12.2026 г. Акция «Светский приз» суммируется с другими специальными предложениями от ТОЧНО и комбинируется с любыми формами оплаты: ипотека, покупка за счет собственных средств, ипотечная программа*. ЖК «Светский лес». Застройщик ООО «Новые технологии». Бренд ТОЧНО. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. *ПАО Сбербанк

https://tochno.life/