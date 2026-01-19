Поезд Кострома — Москва будет прибывать на Ярославль-Главный

С 29 марта поезд дальнего следования №147/148 «Кострома – Москва» в Ярославле будет прибывать на вокзал Ярославль-Главный, а не Ярославль-Московский. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).

Также поменяется расписание поезда. Из Костромы он будет выходить в 23:00 вместо 23:55, приезжать в Москву — в 6:10 вместо 5:43. Отправление из Москвы запланировано на 22:40 вместо 23:30, а прибытие в Кострому — в 5:25 вместо 4:55.

Кроме того, на пути появляется новая остановка — в Александрове. Две минуты поезд будет стоять по пути из Костромы — в 3:56 и по пути из Москвы — в 00:28.