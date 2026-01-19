В челябинском суде начались прения по делу об убийстве курганского журналиста

В Челябинском областном суде 19 января стартовали прения по уголовному делу об убийстве главного редактора газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова, произошедшего в 2001 году. В первый день выступили сторона обвинения, супруга погибшего, а также один из обвиняемых – Иван Курпишев и его адвокат.

Гособвинитель во время выступления упомянул еще двух соучастников убийства – Сергея Аракелова и Геннадия Прокудина. Последнего считают одним из лидеров курганской организованной преступной группировки «Локомотив». Обоих подозреваемых убили в 2007-2008 годах. По словам гособвинителя, Геннадий Прокудин тесно общался с кем-то из правительства Курганской области, и попросил «решить вопрос» с журналистом Владимиром Кирсановым, узнав о его публикациях. Сергей Аракелов же являлся организатором убийства, получив вознаграждение в размере 800 тыс. руб.

Иван Курпишев отрицает вину и заявил во время прений, что в преступлении не участвовал. «Я никогда не признавал свое участие в событиях 17 мая 2001 года. Если человек не совершал преступление, то как доказать, что не был в этом месте. Это очень громкое дело в Кургане. Жители Челябинска не знают про группировку «Локомотив», политическую борьбу 2001 года, выборы губернатора. Журналист Владимир Кирсанов был очень скандальным журналистом. Когда он пропал, весь город это обсуждал. И мы, как бывшие студенты Людмилы Николаевны (Людмила Кирсанова, супруга погибшего, – прим. ред. Ъ-Южный Урал), ей сочувствовали и знали о ее беде», – отмечал Иван Курпишев в своем выступлении.

Прения продолжатся 20 января, в этот день выступит второй подсудимый – Александр Штингер и его адвокат.

Дело начали рассматривать в Челябинском областном суде 10 ноября 2025 года с участием коллегии присяжных заседателей. Следствие считает, что убийство Владимира Кирсанова произошло 17 мая 2001 года на территории гаражного строительного кооператива №28 в Кургане. Причиной стали публикации журналиста, в которых он критиковал правительство Курганской области и обвинял его в связях с ОПГ.

Ольга Воробьева