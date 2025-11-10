«Бандитский Курган»

Челябинский областной суд 10 ноября приступил к рассмотрению дела об убийстве главного редактора газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова, произошедшего в 2001 году. На предварительном заседании адвокаты и присяжные заслушали выступление стороны обвинения. Подозреваемыми в убийстве являются Иван Курпишев и Александр Штингер. По словам прокурора, они проследили за журналистом и убили его возле гаража в Кургане, после чего спрятали тело. Предполагается, что преступление совершено из-за готовящейся публикации Владимира Кирсанова о связях правительства региона с преступным сообществом. Расследование дела завершили еще в 2023 году. Обвиняемые вину не признают.



В Челябинском областном суде стартовало рассмотрение по существу уголовного дела Ивана Курпишева и Александра Штингера, обвиняемых в убийстве главного редактора общественно-политической газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова в 2001 году. 10 ноября позицию по делу озвучила сторона обвинения и частично сторона защиты. Суд оставили открытым для прессы, но запретили фотографировать присяжных.

Представитель гособвинения в начале выступления отметил, что суду предстоит рассмотреть «непростое дело, связанное с отношениями влиятельных людей, которые могли бы стать сюжетной линией популярного в свое время сериала „Бандитский Петербург“». Прокурор подчеркнул, что Владимир Кирсанов работал в газете, знаменитой своими критическими материалами о работе правительства Курганской области.

«С 1996-го по 2001 год Владимир Кирсанов освещал политические и экономические события Курганской области. В газете издавались статьи, в которых с негативной стороны освещались деятельность губернатора (на тот момент главой региона был Олег Богомолов.— «Ъ-Южный Урал») и его связи с криминальными структурами. При этом у него имелись подтверждающие это документы. В связи с профессиональной деятельностью в адрес Кирсанова поступали угрозы»,— сообщил прокурор.

По версии следствия, некое лицо захотело укрепить криминальные связи с высшими должностными лицами Курганской области, чтобы упростить ведение бизнеса в регионе, а также заставить замолчать СМИ, которые публиковали информацию о взаимодействии правительства с ОПГ. Тогда и было запланировано убийство Владимира Кирсанова, считает следствие.

«Для совершения преступления были привлечены Иван Курпишев и Александр Штингер. Они совместно собирали сведения о распорядке дня, местах пребывания журналиста, маршрутах передвижения и использовании автомобиля. 17 мая 2001 года Курпишев и Штингер прибыли к строительному кооперативу №28 в Кургане. Курпишев проследовал внутрь гаража, где находился Владимир Кирсанов, и нанес журналисту не менее двух ударов кулаком в лицо и не менее двух ударов металлической дубинкой по голове. От полученных повреждений и обильной кровопотери Владимир Кирсанов скончался на месте»,— рассказал представитель стороны обвинения.

Иван Курпишев — бывший член общественной палаты Кургана, спортсмен. С 2018 года он жил в Калининграде, был индивидуальным предпринимателем. Александр Штингер работал в Кургане адвокатом.

По словам прокурора, Александр Штингер во время убийства караулил гараж, а после произошедшего осмотрел помещение и закрыл ворота. Далее соучастники нашли документы, которые журналист готовил к публикации, перенесли тело убитого в багажник автомобиля и увезли его в неустановленное место. Машину же припарковали возле здания, где работал Владимир Кирсанов, считает следствие.

Прокурор также заявил, что человек, который привлек Ивана Курпишева и Александра Штингера к убийству, получил вознаграждение в размере 800 тыс. руб.

В уголовном деле имеется еще несколько преступных эпизодов. Так, следствие полагает, что Иван Курпишев замешан в убийстве бизнесменов Вахида Закриева и Сурена Арутюняна в 2003-м и 2008 году соответственно. Кроме того, Александра Штингера обвиняют в мошенничестве. Работая в адвокатской палате, он пообещал за 200 тыс. руб. якобы оказать юридическую помощь человеку, подозреваемому в убийстве, считает следствие.

Со стороны защиты на первом заседании успела высказаться лишь адвокат Александра Штингера — Елена Константинова. Ее выступление началось с обращения к присяжным, после чего она подчеркнула, что ее подзащитный не совершал тех преступлений, которые ему вменяют.

«Нам предстоит предоставить свои доказательства защиты, подтверждающие, что мой подзащитный не похищал деньги и не совершал действия, в результате которых наступила смерть человека»,— отметила адвокат. Однако у судьи возникли вопросы к стороне защиты.

«Я не до конца понял вашу позицию. Находились ли они на месте преступления, вступали в сговор или нет? У вас имеется, допустим, подтверждение алиби? Это присяжные должны услышать от вас»,— заявил судья Челябинского областного суда Максим Хребтов. В результате выступление защиты он перенес на 11 ноября.

Расследование уголовного дела курганское региональное управление СКР завершило еще в 2023 году. Изначально материалы направили в Курганский областной суд, но один из обвиняемых подал ходатайство о смене места подсудности и рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Материалы передали в Челябинск, но рассмотрение дела по существу тормозили многочисленные жалобы обвиняемых. Кроме того, его возвращали следователям на доработку и систематически передавали то в Курган, то в Челябинск.

Дело об убийстве Владимира Кирсанова было возбуждено в мае 2001 года. Тогда в полицию обратилась его супруга, заявив, что журналист не вернулся домой. Тогда найти подозреваемых не удалось «в условиях неочевидности», поэтому расследование остановили и возобновили его лишь в 2020 году. Для этого была создана специальная следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи и криминалисты СУ СК, УМВД и УФСБ РФ по Курганской области. Во время расследования они провели более 100 судебных экспертиз и допросили свыше 300 человек. Главных подозреваемых Ивана Курпишева и Александра Штингера задержали в 2021 году. С того момента они находятся в СИЗО и не признают вину. По данным СМИ, они совершили преступление в составе ОПГ «Локомотив». Управление СК РФ по Курганской области также сообщало, что к убийству Владимира Кирсанова причастны две криминальные фигуры, убитые около десяти лет назад. Тело Владимира Кирсанова до сих пор не найдено.

Ольга Воробьева