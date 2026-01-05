Государственное учреждение «Организатор перевозок Пензенской области» в 2025 году заключило контракты на сумму больше 2 млрд руб. с более чем 15 подрядчиками. Крупнейшими стали транспортные компании экс-депутата городской думы Пензы Андрея Фомина — брата бизнесмена Олега Фомина, который сейчас находится под следствием. По подсчетам «Ъ», в прошлом году чиновники из всех заключенных чиновники расторгли транспортные контракты с на сумму более 1,1 млрд руб. Власти объяснили, что делают так из-за нарушений исполнителями условий. В ряде случаем контракт расторгают, после чего с тем же подрядчиком заключают новый, указывая там сумму, эквивалентную выполненным работам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство Пензенской области субсидирует пассажирские перевозки в регионе

Фото: Сергей Федотов, Коммерсантъ Правительство Пензенской области субсидирует пассажирские перевозки в регионе

Фото: Сергей Федотов, Коммерсантъ

В 2025 году государственное учреждение «Организатор перевозок Пензенской области» заключило контракты на пассажирские перевозки в регионе на сумму более чем 2 млрд руб. Соответствующие данные «Ъ» нашел на «Госзакупках». При этом договоры на 1,17 млрд числятся расторгнутыми, а действительными остаются документы с общей ценой порядка 987 млн руб.

ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» зарегистрировано в Пензе 29 марта 2021 года. Учредителем выступает Пензенская область, а управляющей организацией — региональное министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства. Исполняющим обязанности директора с 10 сентября 2025 года является Денис Светкин.

Больше всего подрядов на перевозки досталось компаниям, единственным учредителем которых является пензенский предприниматель и бывший депутат пензенской городской думы Андрей Фомин. ООО «Транспорт Пензы» освоило контрактов почти на 264 млн руб., ООО «Дилижанс Экспресс» — на 13,1 млн руб., ООО «Дилижанс Групп» — на 21,8 млн руб., ООО «Кузнецкая транспортная компания» — на 6,35 млн руб., ООО «Дилижанс Авто 7» — почти на 14 млн руб.

Почти все перечисленные компании основаны сравнительно недавно: ООО «Транспорт Пензы» — в сентябре 2023 года, ООО «Дилижанс Экспресс» — в декабре 2020 года, ООО «Дилижанс Групп» — в январе 2021 года, ООО «Дилижанс Авто 7» — в августе 2020 года.

Андрей Фомин был депутатом Пензенской городской Думы 5-го и 6-го созывов. Он является генеральным директором ООО «Корпорация Дилижанс» — группы компаний, которая вместе со всеми своими юрлицами является крупнейшим перевозчиком Пензы и отвечает почти за все троллейбусы, автобусы и маршрутки города. В общей сложности Андрей Фомин числится учредителем 13 юрлиц.

Первый из «Дилижансов» основана в мае 2003 года братом Андрея Фомина Олегом. В июне 2025 года Олег Фомин был задержан в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Речь идет о крупных хищениях при банкротстве МУП «Пензалифт». Кроме того, его подозревают в выводе активов в ходе банкротства волгоградского судостроительного завода.

На портале «Госзакупок» также фигурирует множество контрактов с компаниями Андрея Фомина, которые отмечены как расторгнутые. «Организатор перевозок Пензенской области» заключил и расторг с «Транспортом Пензы» сделок в общей сложности на 489,7 млн руб., с ООО «Дилижанс Групп» — на 46,7 млн руб., с ООО «Дилижанс Авто 7» — на 10,2 млн руб.

Расторжение контракта в данных случаях скорее является формальностью, чем свидетельством реального аннулирования сделки, объяснили «Ъ» в министерстве экономического развития и промышленности Пензенской области. Ведомство отвечает за закупки ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

«Такие контракты скорее всего выполнены, но не до конца. Мы расторгаем контракты по соглашению сторон, когда срок действия контракта заканчивается, а подрядчик не весь объем работ выполняет. Основная масса таких. Единицы на сто процентов объем работ выполняют. Но такого, чтобы условия вообще не были выполнены, — не бывает. 80–90% выполнение, у всех по-разному»,— пояснили в министерстве. Чиновники добавили, что в итоге подрядчики получают деньги за фактически выполненный объем работ.

На портале «Госзакупок» присутствует также несколько извещений, контракты по которым были заключены с компаниями господина Фомина, затем расторгнуты и снова заключены на уже меньшую сумму. ООО «Транспорт Пензы» сначала согласилось выполнить работы по одной из таких заявок за 9,7 млн руб., однако в итоге цена контракта опустилась до 8,7 млн руб. По другой стоимость перевозок снизили с 9,4 млн руб. до 8,5 млн руб. ООО «Дилижанс Экспресс» стоимость контракта снизили с 5,5 млн руб. до 5,3 млн руб. Стоимость контрактов с ООО «Дилижанс Групп» снижали с 5,7 млн руб. до 5,6 млн руб., с 1 млн руб. до 900 тыс. руб., с 5,8 млн руб. до 5,75 млн руб.

В пензенском министерстве экономического развития и промышленности подобную практику также объяснили неполным выполнением условий контракта со стороны подрядчика. «Мы начисляем подрядчику штрафные санкции. Он штраф оплачивает, и мы на меньшую сумму, фактически выполненную, с ним заключаем»,— рассказали чиновники.

Крупными подрядчиками ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» в 2025 году были несколько компаний.

ООО «Автотранспортное предприятие «Меркурий» заключило контракты на 172,7 млн руб.

Еще на 221,7 млн руб. контракты заключили и расторгли. Эту компанию основали в Пензе в июле 2020 года. Она занимается городскими и пригородными пассажирскими перевозками. Генеральным директором с мая 2024 года работает Александр Кровяков. Единственный учредитель — Александр Кирсанкин.

АО «Автотранс» из города Заречного заключило контракты на 175,1 млн руб.

Контракты на 27,5 млн руб. заключили и расторгли. Также один контракт на 9,6 млн руб. расторгли, а потом заключили новый на 8,6 млн руб. Эту компанию зарегистрировали в декабре 2024 года. Она тоже занимается регулярными городскими и пригородными автобусными перевозками. Генеральным директором с февраля 2025 года является Владимир Аброськин. Единственный учредитель — Пензенская область от имени ЗАТО город Заречный. Он владеет всем уставным капиталом в 218,5 млн руб. Правами управляет Комитет по управлению имуществом города Заречного.

ООО «Универсал Сервис» заключило контракты на 256,7 млн руб., а расторгло на 405,5 млн руб.

Компанию основали в Пензе в сентябре 2020 года. Она работает в сфере троллейбусных перевозок. Генеральный директор Алексей Кузнецов возглавляет ее с января 2022 года. Учредитель — Юрий Анфалов, он владеет всей долей.

Были и другие подрядчики с меньшими контрактами. ООО «Авто Комбинат» заключило контракты на 31 млн руб., расторгло почти на 14 млн руб. Эту компанию основали в Пензе в декабре 2019 года. Она работает в сфере пассажирских перевозок. Генеральный директор и единственный учредитель — Сергей Колесников.

Также заключали контракты с ООО «БАШМАКОВОТРАНСАВТО» на 3 млн руб., с Александром Черняевым на 2,4 млн руб., с Максимом Быхуном на 19,5 млн руб., с Юрием Федоровым на 1,2 млн руб., с Антоном Поляковым на 5,36 млн руб. Среди других подрядчиков — ООО «Лопатинское пассажирское автотранспортное предприятие» с контрактом на 2 млн руб., ООО «Никольское пассажирское автотранспортное предприятие» на 1,3 млн руб., ООО «Белинское пассажирское автотранспортное предприятие» на 872 тыс. руб. и ООО «Каменское транспортное предприятие» на 467 тыс. руб.

На портале «Госзакупок» также размещено несколько заявок от «Организатора перевозок Пензенской области», где определение поставщика завершено, однако информация о подрядчике не опубликована и контракт в реестре не появился, хотя с момента завершения торгов прошло несколько месяцев. Общая сумма таких заявок составляет 32,4 млн руб. «Возможно, что контракт просто в реестр не повесили. Возможно, с площадкой что-то связано. У нас регламент строгий: после заключения контракта в течение трех дней размещаем. У нас все открыто, за средствами контроль большой»,— объяснили «Ъ» в министерстве экономического развития и промышленности Пензенской области.

Светлана Федорова