В Курской области нашли 103 чиновников с уголовным прошлым
В Курской области завершают проверку чиновников на наличие судимостей
В органах государственной власти Курской области обнаружили 103 сотрудника, которых привлекали к уголовной ответственности. 35 из них уже уволили. Об этом на заседании регионального правительства сообщил руководитель администрации области Александр Крылов. По его словам, работа по увольнению таких госслужащих будет продолжена.
«За прошедшую неделю подтянулось министерство транспорта и автомобильных дорог: эту работу там завершили полностью. Также хочу напомнить, что министерство ЖКХ и ТЭК закрыло эту работу. И из районов и муниципалитетов закрыла работу администрация города Курчатова, Курчатовского и Обоянского районов»,— добавил он.
О своем решении уволить всех сотрудников региональной власти, которые совершили уголовное преступление или преследование которых было прекращено по нереабилитирующим основаниям, губернатор Александр Хинштейн сообщил в мае этого года. На тот момент список включал около 70 фамилий, но к началу ноября должности покинули только девять чиновников-уголовников. Глава области поручил завершить начатое в течение месяца — к началу декабря с рабочими местами расстались еще 12 человек.