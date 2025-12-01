В Курской области уволены 12 чиновников с уголовным прошлым

12 чиновников с уголовным прошлым уволены из органов власти Курской области. Об этом на заседании регионального правительства сообщил руководитель администрации региона Александр Крылов.

По его словам, приняты решения о карьере 29 сотрудников: 12 человек уволены или отстранены от работы, пятеро переведены на нижестоящие должности, в отношении еще 12 рассматривается применение одной из этих мер.

На заседании глава региона Александр Хинштейн отметил, что увольняют тех чиновников, «которые ранее привлекались к уголовной ответственности или преследование которых было прекращено по нереабилитирующим основаниям». По его словам, это означает, что человек де-факто признан виновным в совершении преступления, но в силу разного рода причин от наказания освобожден.

«Коллеги ссылаются на нормы закона, где наличие снятой судимости не является основанием для досрочного прекращения полномочий. Я с таким подходом согласиться не могу. Да, формально это так. Но фактически мы существуем в совершенно иных условиях, наша задача — вернуть доверие людей к власти, где уровень коррупции дошел до высшей должностной планки», — заявил господин Хинштейн.

Глава региона привел в пример один из районов, в котором несколько глав сельсоветов — с судимостями: один — дважды за кражу, другой — за наркотики.

«Может ли человек, дважды привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу, быть главой сельсовета? Притом, что, очевидно, в районе об этом все знают. О каком авторитете власти мы можем говорить?», — спросил губернатор.

При этом, по словам господина Хинштейна, не увольняют «людей, которые занимают должности, не связанные с управленческими функциями, с влиянием на бюджет, с какими-то распределительными действиями». Также поручение не распространяется на лиц, совершивших непредумышленные преступления или преступления незначительной тяжести, поскольку они, по мнению главы региона, не представляют рисков для управления.

5 ноября господин Хинштейн поручил до конца месяца уволить из органов исполнительной власти всех чиновников, которые привлекались к уголовной ответственности. На заседании регионального правительства он заявил, что уже давал прежде такое поручение, но с апреля были отправлены в отставку только девять госслужащих-уголовников, тогда как это «небольшая часть от общего количества выявленных».

