Задержан подозреваемый в убийстве подростка в Электростали

Правоохранительные органы в подмосковной Электростали задержали пассажира автобуса, зарезавшего 18-летнего подростка. Им оказался 19-летний молодой человек. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщило управление СКР по Московской области.

ЧП произошло 18 января. По версии следствия, у группы подростков в автобусе произошел конфликт с другим пассажиром. Когда они все вышли из автобуса, на остановке началась драка.

В какой-то момент 19-летний молодой человек вытащил нож, ударил 18-летнего в шею и туловище, после чего скрылся. От полученных ран потерпевший умер в больнице. Сейчас СКР изучает записи с камер видеонаблюдения.

Никита Черненко