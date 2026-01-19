Подростка зарезали в автобусе в подмосковной Электростали

Пассажир автобуса в подмосковной Электростали ударил ножом подростка 2007 года рождения. Тот умер в больнице. Полицейские пытаются установить личность подозреваемого и найти его, сообщила пресс-служба МВД по Подмосковью.

По предварительным данным, конфликт между потерпевшим и другим пассажиром начался в автобусе и перерос в потасовку на остановке на улице Мира. Ударив потерпевшего ножом, подозреваемый скрылся.

О происшествии правоохранительным органам сообщил водитель автобуса. По информации источника РЕН ТВ, жертва — 18-летний Илья П. У него была колото-резаная рана шеи и поясницы.