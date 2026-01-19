В Ярославской области вынесли приговор за угрозы полицейскому саблей

В Пошехонье суд признал 59-летнего местного жителя виновным в угрозе применения насилия в отношении представителя власти и хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд установил, что в феврале 2025 года днем на автовокзале мужчина, находясь в состоянии опьянения, махал саблей и пугал жителей. Прибывшие на место сотрудники полиции попросили мужчину положить оружие на землю, но тот отказался и направился в сторону одного из них, угрожая саблей.

«С целью пресечения противоправных действий сотрудник полиции вынужден был применить табельное оружие»,— рассказали в прокуратуре.

Прокуратура Пошехонского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу. В итоге суд назначил мужчине 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком на этот же период. Мужчине на протяжении этого времени запрещено менять место жительства без соответствующего уведомления. Кроме того, суд обязал виновного встать на учет у врача-нарколога для дальнейшего наблюдения.