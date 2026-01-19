Юлиана Передерий: «Сегодня кандидат стал активным участником рынка труда»

Спикер бизнес-завтрака Юлиана Передерий

Фото: Михаил Брайко

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 15 января открыли сезон деловых встреч обсуждением кадрового голода и новых стратегий найма.

Спикером первого в 2026 году бизнес-завтрака выступила руководитель маркетинга hh.ru на Юге и в Черноземье Юлиана Передерий. Эксперт представила глубокий анализ региональной специфики и объяснила, почему традиционные методы поиска сотрудников больше не работают в условиях Краснодарского края.

Юлиана Передерий, имеющая более чем десятилетний опыт работы на стыке маркетинга и HR-сферы, обозначила главную трансформацию современного рынка труда: смещение баланса власти в сторону кандидата. Спикер подчеркнула, что традиционная модель, при которой соискатель ожидал ответа работодателя неделями, окончательно утратила актуальность. На смену этой парадигме пришла реальность «рынка кандидата», где дефицит качественных кадров и высокая прозрачность вакансий вынуждают работодателя действовать иначе; теперь успешный найм — это не односторонний отбор, а процесс активного привлечения, где решающую роль играют оперативность, выстроенный диалог и конкурентоспособное ценностное предложение работодателя.

По словам эксперта, сегодня кандидат стал активным участником рынка труда, и работодатель все чаще выступает перед ним в роли претендента.

На встрече обсудили ключевые принципы развития HR-бренда

Фото: Михаил Брайко

«В 2026 году мы наблюдаем переход к более “здоровым” отношениям: соискатели ожидают уважения к своему времени и быстрой обратной связи. Если отклик остается без реакции даже на несколько часов, шанс закрыть позицию на сильного специалиста резко снижается»,— рассказала Юлиана Передерий.

Эксперт подчеркивает, что традиционная модель, при которой решение могло приниматься неделями, уходит в прошлое. Скорость и качество коммуникации теперь — ключевой элемент работодательского бренда.

Анализируя ситуацию в Краснодарском крае, спикер привела данные hh.ru о том, что до 40% вакансий в регионе приходится на сферу продаж и розничной торговли. Такая концентрация создает постоянную конкуренцию за персонал между компаниями, работающими в схожих сегментах.

Отдельный блок был посвящен общему дефициту кадров на Кубани. Юлиана Передерий уверена, что во многих отраслях нехватка людей во многом создается самими работодателями — устаревшими условиями, размытыми ожиданиями, слабой упаковкой предложений и непрозрачность коммуникации на этапе отбора.

Отталкиваясь от повседневной жизни Краснодара и региональной специфики, спикер подчеркнула, что рынок труда перестал быть фоном для бизнеса и стал его полноценной витриной, влияющей на общественное восприятие бренда. По ее словам, предприниматели все чаще сталкиваются с ситуацией, когда «людей формально много, но подходящих — единицы». По ее мнению, спрос постепенно смещается в сторону специалистов, сочетающих цифровую грамотность с глубокими отраслевыми или профессиональными знаниями, а ценность прикладных, рабочих профессий еще больше укрепляется.

Более того, в текущих условиях профессии переживают настоящий ренессанс, предлагая не только стабильность, но и конкурентоспособный, а зачастую и опережающий рост доходов. Высококвалифицированные специалисты и рабочие становятся новым «золотым запасом» экономики. Их практические навыки сохраняют фундаментальную ценность.

По заключению эксперта, подобная трансформация требует от компаний пересмотра традиционных HR-процессов и внедрения инструментов, характерных для продвижения товаров и услуг. Маркетинг и управление персоналом фактически сливаются в единую систему работы с целевыми аудиториями.

Гостей также интересовал дефицит кадров на Кубани: в каких отраслях нехватка проявляется острее всего

Фото: Михаил Брайко

Обсуждая влияние автоматизации на процессы найма, госпожа Передерий подметила растущую роль искусственного интеллекта в решении рутинных задач. Современные технологии уже способны выполнять первичный скрининг резюме, проводить базовую оценку кандидатов и автоматизировать процесс назначения собеседований.

«Ровно с этой целью мы запустили в этом году AI-ассистент для рекрутеров на базе большой языковой модели. Его задача — автоматизировать ключевые этапы найма»,— заявила Юлиана.

Сервис сейчас работает в бета-режиме на ограниченное количество пользователей. В число пилотных регионов, где доступен «ИИ-помощник» вошла, в том числе, Краснодарский край. Здесь более пятидесяти компаний первыми получили доступ к новому цифровому инструменту, и это 3% от всех компаний в РФ, участвующих в «пилоте». «ИИ-помощник» позволяет автоматизировать самые трудоемкие этапы поиска кандидата: создание вакансии, отправку приглашения, разбор откликов и ведение первичного общения. В итоге получается гибридный подход: ИИ автоматизирует рутину, человек остается стратегом и «человеком в процессе». За рекрутером остаются все этапы, связанные с оценкой нестандартных резюме, мягких навыков, мотивации, совпадение культур кандидата и компании, нестандартных кандидатов и их потенциала.

Технологии освобождают HR-специалистов от механической работы, позволяя сосредоточиться на более сложных задачах формирования и продвижения бренда работодателя. Эта эволюция роли требует от рекрутеров совершенно новых компетенций — скорее аналитических и маркетинговых, а не административных.

«Мы видим, что автоматизация и ИИ становятся базовой гигиеной бизнеса. Роботы уже умеют проводить первичный отбор, но они не могут продать кандидату ценности компании. Стратегический найм сегодня — это создание среды, в которую люди захотят прийти сами»,— заявила эксперт.

Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко

Завершая выступление, Юлиана Передерий акцентировала внимание на необходимости перехода от тактических к стратегическим подходам в работе с рынком труда. По ее словам, компании, которые продолжают «заливать бюджет» в разовые кампании по привлечению кадров, уступают конкурентам, выстраивающим долгосрочные отношения с профессиональным сообществом.

Формирование устойчивой репутации работодателя становится инвестицией, которая одновременно работает на два ключевых направления бизнеса: привлечение клиентов и найм персонала. Этот подход требует системности и последовательности, но обеспечивает более предсказуемые результаты в долгосрочной перспективе.

ИП Пшеничный