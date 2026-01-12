Курды отступают на восток

Прокурдский военный альянс «Сирийские демократические силы» (СДС) покинул 11 января два района города Алеппо, которые он контролировал с 2012 года. Это произошло после ожесточенных столкновений с армией переходного правительства Сирии, которые вспыхнули 6 января. Дамаску и СДС удалось договориться о прекращении огня, после чего для почти 400 курдских бойцов были открыты эвакуационные коридоры из северной столицы Сирии в восточные районы, по-прежнему контролируемые курдскими формированиями. Однако это не значит, что в конфликте между переходным правительством, возглавляемым президентом Ахмедом аш-Шараа, и СДС поставлена точка: курды не желают полностью вливаться в единые государственные институты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сирийский военнослужащий осматривает туннель в районе Шейх Максуд на севере Алеппо, 12 января 2026 года

Фото: Omar Albam / AP Сирийский военнослужащий осматривает туннель в районе Шейх Максуд на севере Алеппо, 12 января 2026 года

Фото: Omar Albam / AP

11 января формирования, лояльные центральным властям Сирии, взяли под свой контроль Ашрафию и Шейх-Максуд — два района города Алеппо, которые компактно населены курдским меньшинством. Это произошло после того, как контролировавшие эти анклавы с 2012 года бойцы СДС были вынуждены сложить оружие и эвакуироваться в восточную часть страны по открытым для них гуманитарным коридорам. В МВД переходного правительства проинформировали, что таким образом из Алеппо были вывезены 419 членов СДС, в том числе 59 раненых. Правда, на свободе оказались лишь немногие из них. 300 бойцов курдских сил безопасности «Асаиш» были арестованы во время эвакуации, сообщили власти. Дамаск объявил, что полностью контролирует Алеппо, северную столицу Сирии, впервые с момента краха режима президента Башара Асада.

Кадры, на которых была запечатлена эвакуация курдских бойцов из Алеппо, напоминали сцены времен активного противостояния между исламистскими формированиями и армией Асада, когда боевиков «умеренной» оппозиции под наблюдением международных посредников вывозили на «гуманитарных» автобусах зеленого цвета из мятежных анклавов, находившихся на грани падения под натиском регулярной армии.

Обстановка в Алеппо накалилась 6 января, когда лояльные Дамаску силы обвинили СДС в атаке с применением боевых дронов, в результате которой погиб один военнослужащий правительственных сил. Как итог — Дамаск нанес удары по позициям СДС в районе Шейх-Максуда.

Это привело к затяжным столкновениям. А 9 января сирийская правительственная армия объявила, что инициировала масштабную операцию по зачистке курдских анклавов в Алеппо.

Взаимные обстрелы стали самым жестоким эпизодом конфликта между сторонниками Ахмеда аш-Шараа и СДС с момента смены власти в Дамаске 8 декабря 2024 года. За минувший год стороны регулярно вступали в столкновения в разных частях Сирии вопреки достигнутой 10 марта 2025 года сделке об интеграции СДС в государственные структуры, однако вспышки насилия носили точечный характер.

Вечером 10 января командующий СДС Мазлум Абди объявил о достижении с Дамаском договоренности о прекращении огня в Алеппо. «Мы достигли взаимопонимания, которое ведет к прекращению огня и обеспечению эвакуации мучеников, раненых, заблокированных мирных жителей из районов Ашрафия и Шейх-Максуд в северную и восточную Сирию,— проинформировал господин Абди в соцсети X.— Мы призываем международных посредников выполнить свои обещания — прекратить нарушения (со стороны Дамаска.—“Ъ”) и содействовать безопасному возвращению перемещенных лиц в свои дома». Командующий СДС выразил соболезнования родственникам всех, кто погиб в столкновениях с правительственной армией.

Насилие в Алеппо нанесло удар по проходящим под эгидой США переговорам об интеграции СДС в центральные госструктуры, затянувшимся на долгие месяцы. Как заявил израильскому изданию Israel Hayom источник в одной из гуманитарных организаций, работающих в курдских районах Сирии, интеграция СДС в единые государственные институты вряд ли произойдет из-за отсутствия взаимного доверия: власти в Дамаске настаивают на «растворении» курдских отрядов в центральных силовых структурах, в то время как курды добиваются автономного положения при любом сценарии.

Кроме того, источник Israel Hayom отмечает, что сирийские курды чувствуют себя преданными Израилем — страной, которая после 8 декабря 2024 года сделала защиту сирийских этноконфессиональных меньшинств одним из своих приоритетов в Сирии. По его словам, в СДС растет негодование в связи с тем, что некогда контактировавшие с альянсом израильтяне заботятся о сирийских друзах, которые компактно населяют юг Арабской Республики, но допускают удары по курдским отрядам. Отдельно еврейскому государству ставят в вину то, что на этом фоне оно заключает официальные договоренности с правительством господина аш-Шараа.

Заявление США о том, что Израиль и переходная администрация Сирии достигли первоначальных договоренностей по созданию механизма связи для координации действий в сферах безопасности, разведки и торговли, появилось в первый день столкновений в Алеппо. В его тексте, опубликованном на сайте Госдепартамента США, говорится, что двусторонний «механизм послужит платформой для оперативного разрешения любых споров». Столкновения в Алеппо, продлившиеся с 6 по 10 января, показали, что положение этноконфессиональных меньшинств осталось за скобками этого проекта.

Нил Кербелов