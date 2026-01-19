Комик Артемий Останин не признал вину в оскорблении чувств верующих

Стендап-комик Артемий Останин (внесен в перечень террористов и экстремистов) не признал вину по делу об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщил ТАСС.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Артемий Останин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«По обоим преступлениям вину не признаю, нет, конечно»,— заявил он после оглашения обвинительного заключения.

Комика обвиняют в оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти и унижении человеческого достоинства (ч. 1 ст. 148 и п. «в» ч. 2 ст. 282 УК). По версии следствия, оскорбляющие высказывания в адрес верующих он сделал во время юмористического выступления в Москве 7 марта 2025 года. Враждебно в отношении получивших увечья военнослужащих артист высказался 15 марта на другом выступлении, установила прокуратура.

Артемия Останина задержали 18 марта при попытке пересечь границу России. Член Совета по правам человека Ева Меркачева утверждала, что комика избили во время задержания.