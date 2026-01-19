Движение бизнесмена Карапетяна зарегистрировало партию «Сильная Армения»

Движение «По-нашему» бизнесмена и главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, обвиняемого в призывах к захвату власти в Армении, зарегистрировало партию «Сильная Армения». До 16 января партия, основанная в конце 2025 года, называлась «Проармянская». Об этом пресс-секретарь движения Марианна Каграманян сообщила ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самвел Карапетян (слева)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Самвел Карапетян (слева)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Партию «Сильная Армения» в электронном реестре зарегистрировали трое членов объединения «По-нашему». Среди них — Алексан Алексанян, Лена Матевосян и Ашот Фарсян. По словам госпожи Каграманян, адресом регистрации партии стал офис группы компаний «Ташир» в Ереване.

Пресс-секретарь также рассказала, что у движения «По-нашему» есть программа, которая поможет достичь «реальных и качественных» изменений в Армении. По ее словам, их можно добиться при активной политической деятельности.

Марианна Каграманян уточнила, что организационная работа партии находится на завершающей стадии. В ближайшее время, добавила госпожа Каграманян, политическая сила сформулирует и представит программу по развитию Армении.

В июне прошлого года Самвела Карапетяна арестовали. Перед этим бизнесмен выступил в защиту Армянской апостольской церкви, действия которой раскритиковал армянский премьер-министр Никол Пашинян. С 18 июня 2025 года господин Карапетян находится под домашним арестом.

16 января Апелляционный антикоррупционный суд Еревана вместо домашнего ареста постановил отправить Самвела Карапетяна в СИЗО. На следующий день Антикоррупционный суд Армении продлил господину Карапетяну домашний арест. Накануне его перевели из СИЗО под домашний арест.