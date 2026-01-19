Обвиняемым в покушении на бывшего сотрудника СБУ запросили до 26 лет колонии

Гособвинение запросило Второй Западный окружной военный суд назначить 26 лет строгого режима Владимиру Головченко, обвиняемому в подрыве машины бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова в Москве. По делу также проходит гражданин Молдавии Иван Паскарь. Для него запросили 24 года строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Об этом пишет ТАСС.

Владимир Головченко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Подсудимым вменяют совершение теракта, а также незаконное создание и оборот взрывчатых веществ. По версии следствия, злоумышленники по заданию украинских спецслужб установили слежку за господином Прозоровым. Затем Головченко получил компоненты для создания взрывного устройства, и 9 апреля 2024 года заложил самодельную бомбу под днище автомобиля потерпевшего.

12 апреля устройство детонировало, когда экс-сотрудник СБУ сел за руль. Мужчина получил ранения, его машина была уничтожена. Ущерб пострадавшему следствие оценило в 5 млн руб.

Иван Паскарь отрицает вину. Владимир Головченко признал вину и раскаялся, он попросил суд переквалифицировать обвинение с теракта на уничтожение чужого имущества. 18 августа 2025 года суд приговорил к 16 годам третьего фигуранта дела — Ростислава Журавлева. Дело против граждан Украины Максима Чупруна и Ярославы Хрестиной выделили в отдельное производство.

