Путин обсудил с членами Совбеза участие России в создании многополярного мира

Президент Владимир Путин обсудил участие России в создании многополярного мира и текущие вопросы безопасности страны на совещании Совбеза РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

С докладом на совещании выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Также в мероприятии поучаствовали премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие.

Предыдущее совещание президента России с Советом безопасности прошло 26 декабря 2025 года. Господин Путин обсудил с участниками дополнительные меры развития искусственного интеллекта в интересах обороны и национальной безопасности. Докладчиком по теме выступал министр обороны Андрей Белоусов.