Путин обсудил с Советом безопасности развитие ИИ в интересах обороны

Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности дополнительные меры развития искусственного интеллекта в интересах обороны и национальной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«У нас несколько вопросов. Первый — о дополнительных мерах развития искусственного интеллекта в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны», — сказал президент (цитата по «РИА Новости»). Докладчиком по теме выступил министр обороны Андрей Белоусов.

Следом участники совещания обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине. В частности, обсуждались положения американского плана по мирному урегулированию.