Стоимость нефти Brent превысила $65 впервые с ноября

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года поднялась выше $65 за баррель. Показатель достиг подобной отметки впервые с 18 ноября 2025 года. Это следует из данных торгов на Investing.com.

В 12:39 мск стоимость Brent поднялась на 1,86% и составила $65,06 за баррель. К 14:45 показатель опустился до $65,04 за баррель.

К 12:39 также подорожали февральские фьючерсы на нефть марки WTI. Цена нефти WTI впервые с 8 декабря превысила $60 за баррель. Показатель поднялся на 2,29% и достиг отметки в $60,68 за баррель.

Brent — эталонная марка нефти, добываемая в Северном море между побережьями Норвегии и Великобритании. Марка названа в честь одноименного месторождения, открытого в 1970 году. Добыча Brent началась в середине 1970-х годов.