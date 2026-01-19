Общий объем закупок реагентов на Кубани вырос почти в четыре раза

Совокупный объем закупок противогололедных реагентов по законам 44-ФЗ и 223-ФЗ в Краснодарском крае в 2025 году составил 227,47 млн руб., что почти в четыре раза превышает показатель 2024 года (60,3 млн руб.). Такой рост обеспечен крупными контрактами по 223-ФЗ, в то время как закупки по 44-ФЗ сократились вдвое, сообщили «Ъ-Кубань» аналитики сервиса «Контур.Закупки».

Количество завершенных процедур по поставке противогололедных реагентов по 44-ФЗ в Краснодарском крае снизилось с 18 до 12, а их совокупная стоимость сократилась почти вдвое. Средняя НМЦК снизилась с 1,07 млн руб. до 0,8 млн руб.

В то же время закупки реагентов по 223-ФЗ, регулирующему деятельность госкомпаний, показали рост более чем в пять раз — до 217,6 млн руб. Согласно данным исследования, основной вклад внес крупный контракт на 198,6 млн руб. для аэропортов Анапы, Сочи и Краснодара.

Параллельно значительно вырос рынок комплексных услуг по зимнему содержанию дорог. По 44-ФЗ сумма контрактов увеличилась почти втрое — до 13,45 млрд руб., а их средняя стоимость превысила 113 млн руб. По 223-ФЗ объем закупок в этом сегменте увеличился с 13 млн руб. до 264 млн руб.

«Рассматривать сферу закупок реагентов невозможно в отрыве от зимнего содержания дорог: поставки реагентов зачастую интегрированы в комплексные контракты на содержание дорожной инфраструктуры — например, совместно с уборкой тротуаров и выполнением противогололедных мероприятий»,— отмечает эксперт «Контур.Закупок» Евгения Сергиенко.

По ее словам, в 2025 году в Краснодарском крае было объявлено более 100 закупок на содержание дорог в зимнее время, в том числе на борьбу с гололедом. Часть поставок перешла в сегмент малых закупок, где количество процедур увеличилось с 48 до 57. Чаще всего предметами закупок становились гранулированные противогололедные реагенты, соль техническая группы С — «Галит» и песок природный крупнозернистый. Жидкие реагенты закупали реже.

Алина Зорина