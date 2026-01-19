Теннисные рейтинги
Рейтинг ATP
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 12 050 баллов. 2 (2). Янник Синнер (Италия) — 11 500. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5105. 4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 4780. 5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 4105. 6 (6). Алекс Де Минаур (Австралия) — 4080. 7 (8). Бен Шелтон (США) — 4000. 8 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3990. 9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3840. 10 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 3065. 11 (11). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2990. 12 (12). Даниил Медведев (Россия) — 2910. 13 (13). Каспер Рууд (Норвегия) — 2795. 14 (15). Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 2635. 15 (14). Андрей Рублев (Россия) — 2600. 16 (16). Хольгер Руне (Дания) — 2580. 17 (18). Якуб Меншик (Чехия) — 2345. 18 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2320. 19 (19). Иржи Легечка (Чехия) — 2090. 20 (21). Томми Пол (США) — 2050.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10 990 очков. 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8328. 3 (3). Кори Гауфф — 6423. 4 (4). Аманда Анисимова (обе — США) — 6320. 5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5850. 6 (6). Джессика Пегула (США) — 5453. 7 (8). Мирра Андреева (Россия) — 4731. 8 (7). Джасмин Паолини (Италия) — 4267. 9 (9). Мэдисон Киc (США) — 4111. 10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3512. 11 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 3375. 12 (12). Элина Свитолина (Украина) — 2856. 13 (13). Линда Носкова (Чехия) — 2641. 14 (14). Клара Таусон (Дания) — 2530. 15 (15). Эмма Наварро (США) — 2515. 16 (17). Виктория Мбоко (Канада) — 2447. 17 (16). Наоми Осака (Япония) — 2366. 18 (18). Людмила Самсонова (Россия) — 2122. 19 (19). Каролина Мухова (Чехия) — 2083. 20 (26). Марта Костюк (Украина) — 1983… 22 (23). Диана Шнайдер — 1953… 32 (31). Вероника Кудерметова — 1517. 33 (33). Анна Калинская — 1511… 47 (44). Анастасия Павлюченкова — 1185… 64 (62). Анна Блинкова (все — Россия) — 1016.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.