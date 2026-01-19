Новосибирский застройщик КМС прекращает работу из-за ситуации в отрасли

Руководство новосибирского ООО «СЗ "Краснообск.Монтажспецстрой"» (КМС) ликвидирует компанию. В качестве ликвидатора в «СПАРК-Интерфакс» указан ее основной соучредитель Виктор Плахотников.

Ликвидация компании вызвана ситуацией на рынке жилищного строительства. «Сейчас построить — не проблема, но продать жилье очень сложно. И что тогда с ним делать? Судя по словам Хуснуллина (вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.— «Ъ»), есть риск, что в 2027 году стройка вообще может замереть. И что дальше? Все это в совокупности и вынудило меня принять решение о ликвидации компании»,— сообщил Infopro54 Виктор Плахотников.

КМС работает на новосибирском рынке около 30 лет. За это время компания ввела в эксплуатацию около 10 жилых комплексов. По данным сайта «Единый ресурс застройщиков», в 2021—2025 годы она сдала в сумме 101,4 тыс. кв. м жилья. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году ООО «СЗ "КМС"» получило доходы в объеме 1,06 млрд руб., чистую прибыль — 639,45 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2025 году в Новосибирской области сдано в эксплуатацию 2,42 млн кв. м жилья, примерно на 0,2 млн кв. м меньше, чем в 2024-м.

Валерий Лавский