В Новосибирской области в 2025 году сдано 2,42 млн кв. метров жилья

В 2025 году застройщики Новосибирской области сдали 2,42 млн кв. м жилья. План, установленный для региона, превышен на 0,26 млн кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Результаты работы отрасли министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов представил на заседании комитета законодательного собрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Оно состоялось 14 января.

По данным господина Богомолова, из общего объема на многоквартирные дома пришлось 1,37 млн кв. м, на объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — 1,05 млн кв. м. При этом значительно выросло количество проектов ИЖС, реализуемых с использованием эскроу-счетов. К началу 2025 года было заключено 15 таких договоров, к его концу — 256 (на сумму 1,5 млрд руб.).

«На 2026 год у нас в разрешениях на строительство 1,665 млн кв. м. План у нас такой же (как и на 2025 год.— «Ъ»). В принципе, если ничего сверхъестественного в экономике не произойдет, мы понимаем, что план 2026 года мы также должны выполнить»,— дал прогноз министр.

В 2023 году в Новосибирской области ввели в строй более 3 млн кв. м жилья, в 2024-м — 2,63 млн кв. м. Спад в министерстве объяснили, прежде всего, падением ипотечного кредитования. Число соответствующих договоров в прошлом году сократилось на 38%.

Как писал «Ъ-Сибирь», по данным сибирского полпреда президента РФ Анатолия Серышева, всего в регионах Сибирского федерального округа в 2025 году ввели в эксплуатацию более 8 млн кв. м жилья. Годом ранее этот показатель составлял 9,9 млн кв. м.

Валерий Лавский