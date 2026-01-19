Axios: Дмитриев в Давосе встретится с Уиткоффом и Кушнером

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев посетит Всемирный экономический форум в швейцарском городе Давос для встречи с представителями США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Журналист Axios Барак Равид уточняет, что готовится встреча господина Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев (слева) и спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: пресс-служба президента РФ Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев (слева) и спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: пресс-служба президента РФ

В российском посольстве в Берне на прошлой неделе заявили, что представители России не получали приглашений на ВЭФ в 2026 году. В диппредставительстве отметили, что не только российских чиновников, но и бизнесменов и сотрудников СМИ не приглашали на форум с 2022 года.

56-я сессия форума в Давосе пройдет 19–23 января. Ожидается участие главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, генсека ООН Антониу Гутерриша и гендиректора Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалы. Также форум посетит президент США Дональд Трамп.

Подробнее — в материале «Ъ» «Давос уже не там».