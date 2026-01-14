Давос уже не там

Швейцария завершает подготовку к 56-й сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ), которая пройдет 19–23 января в Давосе. Представители мировой политической и деловой элиты впервые в истории соберутся в условиях, когда продвигаемые ВЭФ идеи глобализации потеряли смысл в условиях слома прежней системы международных отношений и рождения нового миропорядка. Возглавляющий самую многочисленную за время проведения ВЭФ американскую делегацию президент США станет главным действующим лицом Давоса, которому будут адресованы ключевые вопросы безопасности и развития — от Украины до свободной торговли, разрушаемой тарифными войнами.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Выступая на заседании Экономического клуба Детройта, Дональд Трамп дал понять, что едет в Давос прежде всего для разъяснения остальному миру смысла его ключевого тезиса «Make America Great Again»

Открывающийся на следующей неделе ежегодный Всемирный экономический форум на швейцарском горнолыжном курорте в Давосе поставил его организаторов перед трудноразрешимой задачей: доказать востребованность этой статусной международной площадки, созданной в далеком 1971 году и сегодня переживающей глубокий кризис.

Новый председатель ВЭФ Бёрге Бренде, который сменил ушедшего в отставку в апреле 87-летного основателя давосского форума Клауса Шваба, был вынужден признать, что встречи и переговоры этого года будут проходить в условиях «самого сложного геополитического контекста с 1945 года».

«Диалог — это не роскошь, а необходимость»,— заявил Бёрге Бренде, призвавший «в начале года попробовать соединить все точки и найти области, в которых мы можем взаимодействовать».

Отдавая себе отчет в том, что этот призыв может остаться всего лишь благим пожеланием, организаторы ВЭФ 2026 года предусмотрительно сформулировали его девиз максимально обтекаемо: «Дух диалога».

Подобная формулировка при любом раскладе позволит всем участникам сохранить видимость единства, сколь серьезными ни были бы их разногласия по вопросам мировой экономики и международной безопасности.

Участниками ВЭФ этого года, которым предстоит «соединять точки» господина Бренде, станут представители 130 государств, включая более 60 глав государств и правительств.

Группа семи ведущих западных держав (G7) будет представлена лидерами шести государств (не приедет в Давос лишь премьер-министр Японии). Вместе с ними на ВЭФ будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский (российская сторона приглашений от организаторов не получила).

Ждут в Давосе и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, генсека ООН Антониу Гутерриша и генерального директора Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалу. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Хэ Лифэн. Самой же многочисленной станет американская делегация, которую возглавит лично президент США Дональд Трамп.

В ее состав войдут госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, торговый представитель США Джеймисон Грир, спецпосланник президента Стивен Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и большая двухпартийная делегация Конгресса США.

Главным парадоксом ВЭФ 2026 года станет то, что он неизбежно будет выглядеть бенефисом Дональда Трампа.

Между тем именно стратегия 47-го президента США запустила процесс слома прежней системы международных отношений и мировой экономики и торговли, основанных на принципах свободного движения товаров, капиталов и идей. Политика протекционизма и торговых войн, а также захвата ресурсов других государств (Венесуэла, Гренландия), выход США из международных организаций, отказ от сотрудничества в области здравоохранения и климатической безопасности демонстрируют растущий разрыв между призывами к многостороннему сотрудничеству, поиску компромисса и консенсуса и реальной ситуацией в мировой политике, экономике и глобальной безопасности.

Еще одной черной меткой глобалистам, цитаделью которых на протяжении десятилетий оставался Давос, накануне ВЭФ стало начатое в США уголовное расследование в отношении председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла (см. «Ъ-Online» от14 января). Расценив историю Джерома Пауэлла как попытку ограничить полномочия «независимой» ФРС, связанной с глобальными финансовыми структурами, открытое письмо в его защиту опубликовал Европейский центральный банк. Под призывом к властям США «отстаивать верховенство права и демократическую подотчетность» также подписались главы ЦБ Великобритании, Франции, Канады, Швеции, Дании, Швейцарии, Австралии и других западных государств.

В свою очередь, Дональд Трамп уже дал понять, что он едет в Давос прежде всего для популяризации своего ключевого тезиса «Make America Great Again», вокруг которого, по его мнению, и должен строиться весь современный миропорядок.

Анонсируя предстоящую поездку в Швейцарию, в своем выступлении в Экономическом клубе Детройта (штат Мичиган) президент США заявил: «На следующей неделе в Давосе я изложу в деталях нашу жилищную политику. Так что каждый американец, который хочет стать домовладельцем, сможет себе это позволить». Ранее Трамп сообщил, что правительство США выкупит ипотечные облигации на $200 млрд для снижения процентной ставки.

Между тем западная группа поддержки Киева, входящая в «коалицию желающих», рассчитывает использовать форум в Давосе прежде всего как еще одну площадку, на которой можно попытаться договориться с Трампом об устраивающих западных союзников условиях завершения украинского конфликта.

«Вместе с большой группой стран мы готовы внести существенный вклад в обеспечение гарантий безопасности в мирном соглашении. На следующей неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе представители широкого круга европейских стран, США и Украины продолжат обсуждение этого вопроса»,— написал в соцсети Х после разговора с президентом Зеленским премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.

Как отмечает газета The Financial Times, в ходе форума в Давосе союзники Киева в G7 рассчитывают оказать давление на президента США, чтобы заручиться его поддержкой в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины.

В свою очередь, портал Axios сообщил о возможной встрече Зеленского с Трампом, в которой могут принять участие лидеры «семерки», а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Еще одна предполагаемая тема переговоров — обсуждение условий соглашения о привлечении $800 млрд в течение десяти лет для восстановления Украины. Как сообщили газете The Telegraph западные чиновники, «Зеленский и Трамп, как ожидается, встретятся и оформят соглашение». По словам украинских чиновников, «план процветания направлен на восстановления Украины и перезапуск ее экономики».

Сергей Строкань