Россия не получила приглашения на форум в Давосе

Представители России не получали приглашений на Всемирный экономический форум в швейцарском городе Давос. Об этом сообщили в российском посольстве в Берне.

В посольстве отметили, что с 2022 года на экономический форум в Давосе не приглашают ни российских бизнесменов, ни официальных лиц из РФ. На мероприятие также не зовут СМИ из России, которые с 2022 года не получили аккредитации для освещения мероприятий.

«Посольство Российской Федерации в Швейцарии так же не получало от ВЭФ официальных приглашений российским представителям принять участие в данном мероприятии в 2026 году»,— рассказали «РИА Новости» в диппредставительстве.

56-я сессия Всемирного экономического форума пройдет в Давосе 19–23 января. На мероприятии представители мировой политической и деловой элиты обсудят проблемы экономики и международной безопасности. На форум приедут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек ООН Антониу Гутерриш и генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала. Самой многочисленной делегацией станет американская. Ее возглавит лично президент США Дональд Трамп.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Давос уже не там».