Магнитогорский металлургический комбинат и фонд «Компас» расширяют сотрудничество

ММК с рабочим визитом посетили министр экологии Челябинской области Игорь Гилев и делегация фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас» во главе с директором Татьяной Ковалевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

В течение трех лет ММК поддерживает Детский экологический форум, основными целями которого являются формирование системы кадров в отрасли, развитие профессиональных компетенций и вовлечение детей в экологическую повестку со школьной скамьи.

«Экологическая ответственность ММК — это системная работа: модернизация производства, снижение выбросов загрязняющих веществ и участие в федеральном проекте „Чистый воздух“ в рамках нацпроекта „Экологическое благополучие“. Сотрудничество с фондом „Компас“ усиливает эту работу и позволяет расширять общественный и образовательный эффект», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Сегодня партнерство фонда и компании переходит на новый, более широкий уровень взаимодействия: от поддержки общественных, просветительских и научных инициатив до совместной работы по популяризации экологически ответственного производства.

«Для нас компания ММК — надежный партнер и мы рады расширению нашего сотрудничества. Важно, что крупный бизнес не просто разделяет экологические ценности, а становится активным участником их продвижения. Совместно с ММК мы будем создавать проекты, которые формируют экологическое мышление у детей и взрослых и дают долгосрочный эффект для общества», — отметила директор фонда «Компас» Татьяна Ковалева.

В рамках визита гости побывали на природоохранных объектах комбината. Один из них — комплекс коксовой батареи №12, запущенный в 2024 году. Он оснащен самыми современными природоохранными сооружениями, в числе которых 31 система аспирации, а также замкнутая оборотная система водоснабжения и биохимическая установка. Установки сухого тушения кокса комплекса позволяют утилизировать тепло, получать пар для технологических нужд и выработки электроэнергии. С вводом в эксплуатацию коксовой батареи №12 были выведены из работы шесть устаревших коксовых батарей.

ПАО «ММК»