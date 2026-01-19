Ярославский сенатор поддержала введение во всех школах оценки за поведение

Член Совета Федерации от Ярославской области Наталия Косихина положительно оценила введение в школах России оценки за поведение. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Фото: Наталия Косихина, Telegram-канал

«Ъ» сообщал, что с нового учебного года во всех школах России планируют ввести оценки за поведение. Их будут выставлять с 1 по 11-й классы.

«Поддерживаю данную инициативу, так как она — важный шаг к укреплению дисциплины, воспитанию ответственности у детей и уважения к окружающим. Оценки будут формировать рабочую атмосферу в классе, а также станут сигналом о поведении ребенка, позволяя родителям и учителям действовать сообща и вовремя решать проблемы»,— написала госпожа Косихина.

По мнению сенатора, «акцент на поведении формирует умение работать в команде и конструктивно общаться». Она подчеркнула, что критерии должны быть понятными и прозрачными во избежание субъективной оценки.

Эксперимент по оцениванию поведения школьников 1-8-х классов стартовал 1 сентября 2025 года. Участие в нем принимают 84 образовательные организации из Новгородской, Тульской, Ярославской и Ленинградской областей, ЛНР, Чечни и Мордовии. В Ярославской области выбрали 11 школ.

Выставляет оценку классный руководитель с учетом мнения педагогов, которые работают с учеником, и администрации школы. В числе основных критериев для оценки — старательное обучение, прилежное поведение, активное участие в общественной жизни школы и общественно полезном труде.

Алла Чижова