В Ярославской области названы школы, в которых введут оценки за поведение
В Ярославской области отметки за поведение в рамках пилотной апробации введут в 11 образовательных организациях. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областном министерстве образования.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Ъ-Ярославль» сообщал, что Ярославская область вошла в число семи регионов России, где в школах с нового учебного года стартует эксперимент по выставлению оценок за поведение. Предполагается, что это станет «дополнительным инструментом усиления воспитательной работы».
В ярославском минобре «Ъ-Ярославль» рассказали, что на первом этапе в апробации будут участвовать только ученики 1-8 классов. При этом каждая образовательная организация сама установит формат оценивания, их предлагается три: «зачет» или «незачет», пятибалльная шкала, трехбалльная оценка (неудовлетворительное, удовлетворительное и образцовое поведение). Публикуем список школ, которые будут участвовать в проекте:
- Средняя школа № 26 (Ярославль)
- Средняя школа № 28 (Ярославль)
- Лицей № 2 имени Б.Н. Богачева (Рыбинск)
- Средняя школа № 26 (Рыбинск)
- Лицей №1 (Тутаев)
- Константиновская школа Тутаевского муниципального округа
- Шурскольская школа Ростовского муниципального округа
- Средняя школа № 3 (Ростов)
- Каменниковская школа Рыбинского муниципального округа
- Брейтовская школа
- Гореловская школа Брейтовского округа.
Выставлять оценки за поведение будут классные руководители с учетом мнения педагогов, которые работают с ребенком, и администрации образовательной организации. В министерстве образования пояснили, что в числе основных критериев будут старательное обучение, прилежное поведение, активное участие в общественной жизни школы и общественно полезном труде.
«Такие оценки помогут формировать у школьников самоконтроль поведения и развивать мотивацию к соблюдению дисциплины и правил внутреннего распорядка, установленных в образовательных организациях»,— считает министр образования Ярославской области Ирина Лобода.