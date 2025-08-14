В Ярославской области названы школы, в которых введут оценки за поведение

В Ярославской области отметки за поведение в рамках пилотной апробации введут в 11 образовательных организациях. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областном министерстве образования.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Ярославская область вошла в число семи регионов России, где в школах с нового учебного года стартует эксперимент по выставлению оценок за поведение. Предполагается, что это станет «дополнительным инструментом усиления воспитательной работы».

В ярославском минобре «Ъ-Ярославль» рассказали, что на первом этапе в апробации будут участвовать только ученики 1-8 классов. При этом каждая образовательная организация сама установит формат оценивания, их предлагается три: «зачет» или «незачет», пятибалльная шкала, трехбалльная оценка (неудовлетворительное, удовлетворительное и образцовое поведение). Публикуем список школ, которые будут участвовать в проекте:

Средняя школа № 26 (Ярославль)

Средняя школа № 28 (Ярославль)

Лицей № 2 имени Б.Н. Богачева (Рыбинск)

Средняя школа № 26 (Рыбинск)

Лицей №1 (Тутаев)

Константиновская школа Тутаевского муниципального округа

Шурскольская школа Ростовского муниципального округа

Средняя школа № 3 (Ростов)

Каменниковская школа Рыбинского муниципального округа

Брейтовская школа

Гореловская школа Брейтовского округа.

Выставлять оценки за поведение будут классные руководители с учетом мнения педагогов, которые работают с ребенком, и администрации образовательной организации. В министерстве образования пояснили, что в числе основных критериев будут старательное обучение, прилежное поведение, активное участие в общественной жизни школы и общественно полезном труде.

«Такие оценки помогут формировать у школьников самоконтроль поведения и развивать мотивацию к соблюдению дисциплины и правил внутреннего распорядка, установленных в образовательных организациях»,— считает министр образования Ярославской области Ирина Лобода.

