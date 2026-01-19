«Цемрос» объяснил закрытие заводов растущим импортом

Крупнейший в России производитель цемента «Цемрос» сообщил, что остановленные в 2025 году предприятия в Белгородской и Ульяновской областях пока не возобновили работу. Липецкий филиал по-прежнему работает с ограничениями.

«Цемент под давлением, — указано в пресс-релизе компании. — Растущий импорт и кризис в стройке вытесняют с рынка отечественных производителей».

По оценке «Цемроса», в 2025 году спрос на цемент в России снизился на 9%, до 60,6 млн тонн, а в абсолютных цифрах рынок потерял более 6 млн тонн. «Причиной приостановки работы цементных заводов является отсутствие спроса на их продукцию в регионах при параллельном неконтролируемом росте импорта»,— пояснил директор департамента маркетинга и стратегического анализа «Цемроса» Денис Усольцев.

По словам господина Усольцева, уровень спроса в 2025 году «фактически откатился» к показателям 2020–2021 годов. В «Цемросе» отмечают, что в Россию ежегодно завозят около 4 млн тонн цемента, преимущественно из Белоруссии и Ирана. Импорт, часто поставляемый по демпинговым ценам, вытесняет российских производителей с традиционных рынков, считают в компании: это остро ощущается в Центральной России, а также в приграничных регионах и на юге страны.

Аналитики СМПРО прогнозировали, что доля цемента из Белоруссии на рынке Центрального (ЦФО) и Северо-Западного (СЗФО) федеральных округов в 2027 году может достигнуть 35%, увеличившись в 3,5 раза к показателю 2024 года. В январе—августе 2025-го объем поставок белорусского цемента в Россию, согласно СМПРО, достиг 1,6 млн тонн или 3,86% от общего потребления цемента.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Цемент заливает прилавки».