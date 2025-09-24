Россию заливают бетоном

В центральной и северо-западной частях России доля белорусского цемента может вырасти с текущих 10% до 35% к 2027 году благодаря более низкой стоимости продукции. Наращивают поставки в РФ Иран и Казахстан. Из-за растущей конкуренции рентабельность производства цемента в России за год сократилась до 17,93%.

Доля цемента из Белоруссии на рынке Центрального (ЦФО) и Северо-Западного (СЗФО) федеральных округов в 2027 году может достигнуть 35%, увеличившись в 3,5 раза к показателю по итогам 2024 года. Такой прогноз сделали аналитики консалтинговой компании СМПРО. В натуральном выражении импорт увеличится с 2,39 млн до 7 млн тонн. В январе—августе объем поставок белорусского цемента в Россию, согласно СМПРО, достиг 1,6 млн тонн. Это 3,86% от общего потребления цемента, составившего, по данным «Союзцемента», 41,4 млн тонн. В январе—августе 2024 года доля белорусской продукции была ниже — 3,73%.

Ожидания СМПРО относительно роста поставок белорусской продукции базируются на возможном запуске законсервированных мощностей. Аналитики отмечают, что профицит производства цемента в Белоруссии сейчас составляет 1,6–2,3 млн тонн в год. Загрузка заводов за 2024 год выросла на 5,4 процентного пункта (п. п.), достигнув 100%. Если все остановленные в республике начиная с 2010 года линии будут запущены, профицит составит 7 млн тонн. Россия остается единственным для Белоруссии рынком: с 2022 года страна лишилась возможности продавать цемент в Европу.

Белоруссия — ключевой для РФ поставщик цемента. В целом поставки цемента из-за рубежа в Россию за январь—август 2025 года составили 2,6 млн тонн, оставшись на уровне прошлого года, следует из данных «Союзцемента». Но с учетом снижения потребления на 9,2% год к году доля импорта возросла на 0,6 п. п., до 6,6%. Прирост зарубежных поставок значительно опережает развитие внутреннего рынка, констатирует директор департамента маркетинга и стратегического анализа «Цемроса» Денис Усольцев. Потребность в импорте у страны, на его взгляд, отсутствует.

Белорусские производители, по мнению управляющего партнера СМПРО Владимира Гузя, увеличивают рыночную долю в России благодаря возможности предложить более низкую цену и товарные кредиты. Исполнительный директор «Союзцемента» Дарья Мартынкина поясняет, что в странах-импортерах значительный объем затрат субсидируется государством.

Практически весь объем поставок белорусского цемента поступает в ЦФО и СЗФО. Это ближайшие и одновременно самые емкие в России рынки сбыта, включающие Москву и Санкт-Петербург, поясняет господин Гузь. Денис Усольцев отмечает, что поставки в Россию помимо Белоруссии увеличивают Казахстан и Иран. Для казахстанских предприятий ключевыми рынками сбыта остаются Сибирь и Приволжье, для иранских — юг России и Северный Кавказ.

Владимир Гузь обращает внимание, что за январь—август 2025 года поставки цемента из Ирана выросли на 40% год к году. У иранских производителей существует водный путь через Каспийское море, а с планируемым запуском железнодорожного перехода Решт—Астара импорт может еще вырасти, считает господин Усольцев. Дарья Мартынкина отмечает расширение географии поставок: в позапрошлом году появился цемент из Вьетнама, а в прошлом году — из Китая.

Рост импорта сопровождается снижение доходности производства цемента в России. Партнер практики инжиниринга Neo Яна Лебединская говорит, что по итогам 2024 года рентабельность в среднем по отрасли составляла 30,1%. В январе—июле 2025 года значение составило 17,93%, потеряв год к году 9 п. п. Средняя стоимость продукции с января 2024 года по август 2025 года выросла на 21%, отмечает эксперт, связывая падение доходности с ростом себестоимости и конкуренции.

Денис Усольцев не исключает, что увеличение импорта приведет к дополнительному снижению производства в России цемента и, возможно, остановке предприятий. Для поддержки бизнеса эксперт считает целесообразным фиксацию потолка импорта на уровне не более 1,5 млн тонн в год и установление исключительного права российских производителей вести поставки в рамках госконтрактов. Госпожа Мартынкина говорит о введении антидемпинговых мер. Владимир Гузь называет более эффективными механизмы адресной поддержки. «Пошлин и иных барьеров в едином экономическом пространстве быть не может»,— напоминает он.

Александра Мерцалова