Цемент заливает прилавки

Крупнейший в России производитель цемента «Цемрос» начал развивать собственную розницу. Компания откроет шесть магазинов для прямой продажи потребителям. Решение призвано повысить результаты в условиях падения потребления цемента в России на 8–10% из-за снижения темпов жилищного строительства. Но канал вряд ли станет для цементников ключевым, а излишняя ставка на его развитие может привести к конфликту интересов с дистрибуторами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

«Цемрос» самостоятельно займется розничной продажей цемента и откроет шесть магазинов на заводах в Ленинградской, Липецкой, Рязанской, Брянской, Белгородской областях и Мордовии, рассказали “Ъ” в самой компании. Продукция будет продаваться в небольшой фасовке — по 25, 40 и 50 кг, от одного мешка. Розничное направление заработает только офлайн. Онлайн «Цемрос» продолжит продавать продукцию крупными партиями B2B-клиентам. Расходы на новое направление в компании считают небольшими: они складываются из затрат на организацию рабочих мест и брендирование точек.

«Цемрос» — крупнейший в России производитель цемента, до 2023 года работал под брендом «Евроцемент». Компания, по собственным оценкам, занимает 33% рынка и выпускает в год 20,9 млн тонн продукции. В ее составе 18 заводов и 30 карьеров в 13 регионах. Собственники бизнеса не раскрываются. В 2021 году Сбербанк продал его структурам «Смиком».

Производители цемента редко занимаются его розничной продажей и в России, и в мире, говорит исполнительный директор консалтинговой компании СМПРО Владимир Гузь. Эксперт поясняет, что 55–70% реализации формирует продажа навалом крупным клиентам: производителям бетона, сухих смесей, железобетонных изделий, инфраструктурным подрядчикам. 25–30% могут закупать дилеры-оптовики, впоследствии реализующие цемент небольшими партиями. 10–15% — доля DIY-ритейла и строительных гипермаркетов. Наиболее маржинальной считается продажа цемента на заводе. Эта логика, по мнению господина Гузя, применима для многих строительных материалов.

В «Цемросе» поясняют, что развитие нового канала потребовалось из-за снижения потребления цемента в этом году на 8–10%. Производители ищут способы стабилизировать продажи, в том числе за счет выхода в новые ниши, говорят в компании. Исполнительный директор «Союзцемента» Дарья Мартынкина поясняет, что 70–80% потребления цемента в России формирует жилищное строительство. Его объемы сокращаются. По данным «Дом.РФ», ввод жилья в России в январе—сентябре составил 107,77 млн кв. м, сократившись на 2% год к году. Объем запуска новых проектов в январе—октябре составил 33,1 млн кв. м, снизившись год к году на 15%

Физические лица обычно покупают цемент в торговых сетях. «Тем, кто ведет строительство, удобно приобретать разные виды продукции в одном месте»,— рассуждает госпожа Мартынкина. В «Цемросе» поясняют, что решение развивать офлайн-розницу было принято для заводов, расположенных в населенных пунктах, вдали от крупных магазинов и с большой долей населения, проживающего в индивидуальных домах. Если эксперимент будет удачным, его распространят на другие площадки.

Партнер практики инжиниринга Neo Яна Лебединская не исключает, что производителям цемента с собственной розницей удастся стать заметными игроками на локальных рынках. Это направление может способствовать росту маржинальности бизнеса и помочь с утилизацией неформатных партий. Но масштабирование розницы предполагает затраты на логистику и конкуренцию с DIY-сетями.

Владимир Гузь считает развитие розницы рискованным направлением. Речь идет о непрофильном бизнесе с высокими издержками. Одновременно, по его словам, может возникнуть конфликт интересов: часть существующих дистрибуторов и оптовиков откажется от сотрудничества. Дарья Мартынкина отмечает, что розница для цемента имеет выраженную сезонность, спрос растет весной, с началом строительного сезона. Господин Гузь сомневается, что собственная розница станет для цементников драйвером роста, но не исключает, что ее наличие позитивно скажется на имидже бренда.

Дополнительными возможностями для производителей стройматериалов в рамках развития собственной розницы, по мнению гендиректора ППК «Технониколь» Владимира Маркова, становятся построение вертикальной интеграции бизнеса и установление прямого контакта с рынком. Последнее помогает быстро реагировать на изменения спроса. Владимир Гузь добавляет, что, адаптируясь к кризису, цементники также могут делать ставку на развитие новых производственных линеек.

Александра Мерцалова