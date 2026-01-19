В Самару поступила очередная партия трамваев «Львенок».

В Самару поступили пять новых трамваев «Львенок», произведенных компанией ПК «Транспортные системы». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Иван Носков.

Всего в 2026 году планируется поставить в Самару 31 трамвай «Львенок». Подвижной состав 71-911ЕМ «Львенок» производится на предприятиях ООО «ПК Транспортные системы» в Твери и Санкт-Петербурге. На прошлой неделе в Самару доставили два новых трамвая. Таким образом, город получит еще 24 единицы электротранспорта до 30 апреля 2026 года.

В общей сложности в Самару прибудет 71 трамвай этой модели по договору с АО «СберЛизинг». При этом 40 единиц электротранспорта уже произвели и поставили в прошлом году.