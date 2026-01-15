В Самару отправились два новых трамвая «Львенок»

В ближайшее время в Самару поступят два новых трамвая «Львенок». Они собраны на «Тверском механическом заводе электротранспорта». Об этом сообщает ПК «Транспортные системы».

«Мы обкатали вагоны, проверили все системы, пролили в дождевальной камере и бережно их упаковали»,— говорится в сообщении.

Всего в 2026 году планируется поставить в Самару 31 трамвай «Львенок». Подвижной состав 71-911ЕМ «Львенок» производится на предприятиях ООО «ПК Транспортные системы» в Твери и Санкт-Петербурге.

В общей сложности в Самару прибудет 71 трамвай этой модели по договору с АО «СберЛизинг». При этом 40 единиц электротранспорта уже произвели и поставили.

Проблема недостатка числа трамваев остро стоит в Самаре. Горожане регулярно жалуются на неудовлетворительную работу электротранспорта, а также на высокую степень его износа.

Георгий Портнов