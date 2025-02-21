Трамваи «Львенок» начинают работать на маршруте №13 в Самаре

Первые четыре трамвая «Львенок» прибыли в Самару и с 21 февраля начинают работать на маршруте №13. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Вместимость этой модели трамвая рассчитана на 161 пассажира. В салоне имеются USB-разъемы, система климат-контроля и современный медиакомплекс, созданы условия для маломобильных граждан.

В течение двух лет в наш регион прибудет 71 трамвай, 40 — в текущем году.

АО «ТМХ» закупает в Самарской области материалы и комплектующие для производства трамваев. «Взаимовыгодное сотрудничество укрепляет промышленный потенциал Самарской области»,— отметил глава региона.

Андрей Сазонов